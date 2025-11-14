Barnskötare till Klockaregårdens förskola, vikariat
Kungsbacka Kommun / Barnskötarjobb / Kungsbacka Visa alla barnskötarjobb i Kungsbacka
2025-11-14
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Rollen som barnskötare hos oss
Som barnskötare jobbar du tillsammans med dina kollegor för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.
Du är med och planerar och genomför aktiviteter som hjälper barnen att lära och växa.Du tar hand om barnen, ser till att de mår bra, utvecklas och känner sig trygga. Du uppmuntrar deras nyfikenhet och hjälper dem att bli självständiga.
I jobbet samarbetar du tätt med förskollärare och har ett nära samarbete med andra kollegor. Du pratar också med barnens vårdnadshavare och ibland med andra yrkespersoner, till exempel specialpedagoger. Du förväntas vara engagerad, hjälpsam och bidra till ett gott samarbete. Tillsammans med dina kollegor delar du ansvar, idéer och erfarenheter för att skapa en så bra förskola som möjligt.Publiceringsdatum2025-11-14Profil
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du trivs med att samarbeta och samverka med andra, och du känner dig trygg i att arbeta i olika grupper med både barn och kollegor.
Du har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande, och du är nyfiken på att utvecklas även för egen del. Du är öppen för att testa nya arbetssätt och metoder, och ser förändring som en möjlighet att växa - både som pedagog och som person. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad barnskötare.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta inom förskola
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/klockaregardens-forskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tre tidsbegränsade anställningar på heltid under vårterminen 2026 med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 26 november. Urval och intervjuer kan ske löpande. Tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Emma Montalvo, rektor 0300-836909 Jobbnummer
9605006