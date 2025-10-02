Barnskötare till Hjärtebacke förskola
2025-10-02
Vill du vara med och utveckla framtidens förskola tillsammans med engagerade kollegor? Du blir en del av ett team där kollegialt lärande är en självklarhet, och där du får stöd av både rektor, specialpedagog, utvecklingsledare och mentor som nyanställd.
Din roll hos oss
Som barnskötare arbetar du med att främja barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Med förskolans läroplan som bas arbetar du utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar med ett lågaffektivt bemötande.Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i barngruppen. I ett nära samarbete med förskollärare och övriga barnskötare arbetar du för att skapa en trygg, inspirerande och lärorik förskola där du är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling.Arbetet kan vara fysiskt och psykiskt ansträngande.
Vem söker vi?
Du som söker har något av följande;
• gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
• godkänt från yrkespaketet Barnskötare inom vuxenutbildningen eller motsvarande utbildning till barnskötare inom folkhögskola
• examen/godkänt betyg från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande
• uppfyller delar av utbildningskraven och har minst tre års arbete som barnskötare
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som barnskötare alternativt har annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Vi vill att du kan stimulera barnen i deras utveckling och också kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som förskolan arbetar med. Du har ett professionellt förhållningssätt och god förmåga att möta barn i förskoleåldern. För att lyckas med ditt uppdrag som barnskötare är det viktigt att du har empatisk förmåga och kan samarbeta. Du är balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt. Då arbetet kan vara fysiskt krävande behöver du ha god fysik. Vi vill också att du har goda digitala kunskaper och har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis/betyg på dina genomförda utbildningar. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
På Hjärtebacke Förskola arbetar vi aktivt med att höja kvaliteten i undervisningen. Språkutvecklande arbetssätt och tydliggörande pedagogik är centrala delar i vårt dagliga arbete. Det bästa med jobbet? Barnen - och att få följa deras utveckling och bidra till deras lärande. Vår förskola är unik tack vare den rika mångfalden bland våra familjer, vilket skapar en inspirerande och inkluderande miljö.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Kristianstads kommun
Arbetsplats
Kristianstad kommun, Skolområde Norra
Kontakt
Utvecklingsledare
Bodil Bengtsson 0733-13 69 58
9537396