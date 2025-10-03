Barnskötare till Hästhagen-Uddareds förskolor i Floda
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Hästhagen Uddareds enhet är en del av Floda förskolor. Enheten består av fyra förskolor, Smörblomman, Hästhagen, Blåsippan och Vitsippan. Floda bjuder på närhet till sjön Sävelången omgiven av skog och grönområden. Till Floda tar man sig enkelt med tåg, buss eller bil.
På Hästhagen Uddareds- förskolor är varje människas utveckling i fokus, liten som stor. Vi samlar gemensamt på erfarenheter av vår omvärld och delar dessa med varandra, vi vårdar våra relationer och bygger upp ett gemensamt hållbart liv på våra förskolor och i mötet med samhället omkring oss. Vi övar oss på att vara förebilder för varandra och förstår att allting börjar med hur jag ser på mig själv.
För oss är den ekologiska medvetenheten riktningen för allt arbete i samhället då vi håller på att ställa om till mer hållbara sätt att leva. Därför är enhetens ekologiska grundsyn det ställningstagande som finns i mitten av allt vårt arbete.
Vår syn på ekologin
Människa, natur och samhälle hänger samman i en ömsesidig påverkan. Det innebär för oss en aktiv varsamhet och eftertänksamhet för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som lämnar spår och skapar mening både nu och i framtiden. Vi riktar oss därför mot ett fördjupat lyssnade på det som försöker göra sig hört och skapar små medvetna handlingar i vardagen som kan bli stora tillsammans och över tid. Vi är i en tid där vi ställer om och lodar fram en ny karta.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som barnskötare på våra förskolor kommer du att vara en del av arbetslagets alla små vardagliga handlingar tillsammans med barn, familjer och kollegor på förskolan. Du ingår i ett arbetslag och deltar i reflektion och planering på pedagogisk måndag. Du erbjuds kontinuerlig fortbildning genom fördjupningsmöten som är direkt kopplade till det arbete du gör varje dag på förskolan. Du möter varje barn, vårdnadshavare och kollega med nyfikenhet, respekt och ödmjukhet. Du har stor lust till lärande och utveckling av din egen pedagogroll och ser din och arbetslagets kvalitetsarbete och kompetensutveckling som en del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med några års erfarenhet och som är beredd att lära känna dig själv i Hästhagen-Uddareds förskolor och utvecklas vidare tillsammans med andra. Vi söker dig som möter människor med genuin nyfikenhet och intresse för vad de har med sig och hur du kan möta dem. Vi söker dig som intresserar dig för vad utbildning i förskolan kan bli och vill vara med och forma den tillsammans med alla oss. Intresse för och erfarenhet av arbete med hållbar utveckling, pedagogisk dokumentation, alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och konstbaserat lärande är meriterande.
Barnskötarutbildning är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Interjuver sker löpande med tillträde i november 2025 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan där du berättar om vad du har för tidigare erfarenheter som gör just dig viktig som barnskötare i Hästhagen-Uddareds förskolor.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
