Barnskötare till Happy Kids Kållered
Happy Kids Kållered AB / Barnskötarjobb / Mölndal Visa alla barnskötarjobb i Mölndal
2026-06-22
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Happy Kids förskola söker nu förstärkning under kommande läsår.
Happy Kids är en väletablerad tvåspråkig förskoleverksamhet med lång erfarenhet. Förskolan i Kållered öppnade 2006 och förskolan i Kungsbacka 2009.
Happy Kids förskolor är tvåspråkiga, vilket innebär att ungefär hälften av pedagogerna endast pratar svenska med barnen medan den andra hälften endast pratar engelska med dem.
Våra familjer väljer Happy Kids för att de vill ge sina barn en tidig tvåspråkighet, samt möjlighet att möta barn från andra kulturer i en internationell miljö.
Vår vision är att barnen på Happy Kids genom att integrera språk, kultur och tradition i den dagliga förskoleverksamheten, får:
• utveckla sina språkkunskaper i tidig ålder
• ta del av världens olika kulturer och traditioner.
• en naturlig förståelse för etisk mångfald och tradition.
Nu söker vi barnskötare till vår förskola i Kållered som kan hjälpa oss under kommande läsår. På förskolan tar vi emot barn i åldrarna 1 till 5 år.
Vi har trevliga väl anpassade lokaler och en stor gård. Närheten till natur, kommunikationer ger goda förutsättningar till våra många utflykter.
Vi sätter stort värde på kreativitet och arbetar aktivt med skapandet av nya spännande lärmiljöer. Verksamheten följer den svenska läroplanen för förskolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor bedriver undervisning i enlighet med våra styrdokument.
Läs gärna mer om våra förskolor på https://happykids.se/
Är det något du funderar över eller vill veta mer om? Tveka inte att kontakta oss, vi berättar gärna utförligare om verksamheten. Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Kan kommunicera på svenska och engelska.
Har ett stort intresse för andra kulturer, språk och vår omvärld.
Har en positiv barnsyn där du arbetar aktivt med barnens delaktighet och ansvar.
Ser det kompetenta barnet och är van att arbeta i ett medforskande perspektiv där leken står i fokus.
Vill skapa spännande, omväxlande lärmiljöer, både ute och inne, utifrån ett hållbarhetstänkande.
Har ett professionellt förhållningssätt och god förmåga att kommunicera med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Är van vid pedagogisk dokumentation och digital teknik, då detta är en självklarhet i vår verksamhet.
Känner igen dig i orden flexibel, engagerad, initiativrik, ansvarstagande, effektiv och lyhörd.Övrig information
Om anställningen:
Visstidsanställning
Svensktalande pedagog
Lön: Enligt avtal
Kontaktperson:
Charlotte Goodmancharlotte.goodman@happykids.se
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: charlotte.goodman@happykids.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan barnskötare Kållered". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Kids Kållered AB
(org.nr 556895-7616)
Ekenleden 1 (visa karta
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428 36 KÅLLERED Jobbnummer
9973929