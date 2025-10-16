Barnskötare till Göteborgs stads förskolor
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!
Vill du göra skillnad varje dag? Vi söker barnskötare till Göteborgs förskolor.
Är du utbildad barnskötare och vill ha ett meningsfullt jobb där du är med och påverkar framtiden? Då kan det här vara något för dig!
Som barnskötare hos oss får du vara med och lägga grunden för barnens lärande och utveckling. Du är en viktig person i deras vardag du sprider glädje, får dem att känna sig trygga och vilja upptäcka nya saker.
Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor och bidrar till att undervisningen följer förskolans läroplan och skollagen. Genom lek och samtal, rutiner och upplevelser ger ni barnen bästa möjliga start i livet.
Hos oss får du:
• Ett nära samarbete med kompetenta kollegor
• Möjlighet att påverka arbetet på förskolan
• Tillgång till utbildningar och annan kompetensutveckling
Vi vill att du ska växa i din yrkesroll. Ta nästa steg med oss!
Vi söker barnskötare till flera förskolor i Göteborg. I din ansökan kan du välja vilka områden du är intresserad av: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst.
Vill du se vilka förskolor som finns i de olika områdena?
Besök: https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-och-pedagogisk-omsorg/hitta-forskolor
Observera att våra nuvarande vakansbehov gäller begränsat antal av stadens förskolor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad barnskötare med minst 1 300 gymnasiepoäng och godkänt betyg i gymnasiekursen svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg, lyhörd och engagerad samt förstå barns unika behov för att utvecklas. Du behöver även vara bra på att samarbeta och kommunicera, både muntligt och digitalt.
Observera att vi kommer endast behandla ansökningar med fullständiga betyg.
Om du saknar betyg i svenska 1 kan du göra ett språktest hos oss via Educateit. Vi hjälper dig gärna vidare!
Låter det här som något för dig? Vill du vara med och ge Göteborgs barn möjligheter till en bra framtid varje dag?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
