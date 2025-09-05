Barnskötare till Gamla Uppsala Montessoriförskola
Barnen i fokus förskola i Uppsala AB / Barnskötarjobb / Uppsala
2025-09-05
Barnskötare till Gamla Uppsala Montessoriförskola
Vill du arbeta i en stimulerande och trygg miljö där barnens nyfikenhet och glädje är i fokus? Gamla Uppsala Montessoriförskola söker nu en engagerad barnskötare som vill vara en del av vårt kompetenta och sammansvetsade team.
Tjänsten omfattar 75 procent med start omgående!
Gamla Uppsala Montessoriförskola erbjuder en unik pedagogisk miljö som är inspirerad av både Montessori och Reggio Emilia. Vi har olika lärmiljöer där barnen ges möjlighet att själva välja aktiviteter, rum och kompisar under stora delar av dagen. Vårt koncept är utformat för att gynna barnens individuella utveckling och kreativitet. Gamla Uppsala Montessoriförskola har 60 barn och 13 anställda pedagoger. Att få barn att trivas och utvecklas är våra pedagogers drivkraft. Siktet är inställt på att driva en förskola som är stimulerande och inspirerande. Pedagogikens grund är barnets naturliga upptäckarglädje, vetgirighet och nyfikenhet. Vi erbjuder en utmanande miljö och metoder så att varje barn får rätt stimulans varje dag.
Gemensamt för våra pedagoger är att vi möter och behandlar alla barn med respekt och ett genuint engagemang. Hos oss har vi en hög personaltäthet och ett nära samarbete mellan avdelningarna. Det innebär att barnen lär känna all personal och att föräldrar alltid möts av bekanta ansikten. Vi har dessutom en egen lokalvårdare och en musikpedagog som gästar oss en dag i veckan. Vår rektor arbetar både i barngrupp och på kontoret, vilket skapar en närhet och snabb respons för både personal och föräldrar.Arbetsuppgifter
I rollen som barnskötare kommer du att:
• Stödja och uppmuntra barnen i deras individuella lärande och utveckling.
• Skapa en trygg och rolig vardag tillsammans med kollegor.
• Delta i praktiska uppgifter som måltider, vila och andra dagliga rutiner.
• Samarbeta med kollegor och föräldrar för att ge barnen de allra bästa förutsättningarna.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har utbildning som barnskötare eller erfarenhet av arbete med barn.
• Är positiv, ansvarstagande och engagerad i barnens utveckling.
• Trivs med att arbeta i ett team och har en god samarbetsförmåga.
• Vill bidra till att skapa en trygg och inspirerande miljö för barnen och påverka vår verksamhetsutveckling.
• Är målmedveten, lyhörd, positiv, ansvarstagande, strukturerad och flexibel.
Vi erbjuder
• En spännande arbetsplats där både barn och vuxna blomstrar, känner sig trygga och utvecklas varje dag.
• Ett arbete där du har världens viktigaste och roligaste uppdrag.
• Arbetskläder, friskvård, hälsovård i form av massage, pedagogisk lunch och möjlighet till kompetensutveckling.
• En stimulerande arbetsplats med hög personaltäthet.
• Ett nära samarbete mellan avdelningarna och en stark lagkänsla.
• Möjlighet att arbeta i en pedagogisk miljö där barnens behov alltid står i centrum.
• Stöd och närvaro av en rektor som är delaktig i verksamheten.
Vill du arbeta med oss? Skicka då in ditt CV och personliga brev idag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: info@gum.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan barnskötare + NAMN". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barnen i fokus förskola i Uppsala AB
(org.nr 559008-0809), https://gum.nu
Heidenstamsgatan 67 (visa karta
)
754 27 UPPSALA Arbetsplats
Gamla Uppsala Montessoriförskola Jobbnummer
