Barnskötare till Furulidsområdets förskolor - vikariat
2025-08-07
Vi letar efter en skicklig barnskötare till Furulidsområdets förskolor! Värdesätter du en välkomnande och nyfiken kultur samt delar våra värderingar i att vilja samarbeta, våga tänka nytt och kunna inspirera? Då kan det här vara rollen för dig! För att få en känsla av hur det är att jobba på i Kungsbacka Kommun - klicka på länken:https://www.
youtube.com/watch?v=5WSTUowKpGQ
Som pedagog i Kungsbacka Kommun blir du en bärande del i vårt arbete och vår ambition i att skapa en skola i världsklass. Vi ser fram emot ditt bidrag!
Rollen som barnskötare hos oss
I denna roll bidrar du till en dela-kultur där ni tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Du förväntas delta i planeringen och genomförandet av undervisning med dina kollegor som ni tillsammans utvärderar och analyserar. Placering kommer vara på någon av förskolorna Vallda Klasberg-, Lyngfjäll- eller Furulid förskola.Publiceringsdatum2025-08-07Profil
Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens.
Rätt person för det här jobbet trivs i en verksamhet där man ser möjligheter i förändringar och har en vilja att göra saker bättre för dem vi är till för. Du är också genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som barn och vårdnadshavare.
Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och du strävar efter ett arbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet och prestigelöshet. Det är en självklarhet för dig att alltid ha barnets bästa för ögonen. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad barnskötare
Det är meriterande:
- om du har erfarenhet av att arbeta inom förskola
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/furulids-forskolahttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/lyngfjalls-forskolahttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/vallda-klasberg-forskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder ett vikariat på heltid med tillsättning 1/9 eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Sa-har-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 22 augusti.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta innebär att du inte skall bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat att användas som del i urval.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning

Individuell löneform.
Individuell löneform. Så ansöker du
