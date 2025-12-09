Barnskötare till Förskoleområde 3 i Enskede Årsta Vantör (timvikarier)
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad och vara en del i utvecklingen av en hållbar och likvärdig förskola i Enskede Årsta Vantör? Förskolans utbildning och undervisning genomsyras av våra styrdokument med särskilt fokus på barnets bästa i en hållbar värld. Vår utgångspunkt är mötet med barnen där barns delaktighet och inflytande blir vägledande i utbildningen. Kollegialt lärande är viktigt för oss där du får möjlighet att bidra med din kompetens utifrån uppdrag. Tillsammans bygger vi framtidens förskola.
Välkommen till oss
Förskoleområde 3 består av elva förskolor av varierande storlek; från två avdelnings upp till sju avdelningsförskolor och som ligger i områdena Enskede Gård och Stureby.
Vi har drygt 120 medarbetare och vi behöver dagligen anlita vikarier när våra anställda är frånvarande.
Din roll
Som vikarie hos oss, arbetar du tillsammans med ordinarie pedagoger och är behjälplig i olika aktiviteter och rutinsituationer som förekommer på en förskola, exempelvis utevistelse, på- samt avklädning, utflykter, sagoläsning, lek i sandlådan, skapande etc. för att skapa fina, lärande och roliga dagar för våra barn
Vi ser gärna att du kan hoppa in med kort varsel och att du är nåbar på morgonen då vår administratör planerar bemanningen ute på förskolorna.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker nu fler behovsanställda timvikarier och vi söker just dig som tycker om att arbeta med barn, är flexibel, social, nyfiken och visar framåtanda. Ett plus är om du är utbildad barnskötare men det är inget krav.Publiceringsdatum2025-12-09Så ansöker du
För att få arbeta inom förskola behöver ni utdrag från polisens belastningsregister vilket ni med fördel kan begära ut om är intresserad av att jobba hos oss.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör. Kontakt
David Hällgren david.hallgren@edu.stockholm.se 08-50814211 Jobbnummer
