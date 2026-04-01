Barnskötare till förskolans vikariepool - Uppsala kommun

2026-04-01
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du vara med och göra skillnad i barnens vardag? Som barnskötare (poolvikarie) får du ett meningsfullt uppdrag där du, med barnet i centrum, bidrar till en trygg, inspirerande och lärorik miljö. Hos oss i Uppsala kommun får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke samtidigt som du skapar glädje, nyfikenhet och lärande tillsammans med barn och kollegor!
Uppsala kommun söker nu ett flertal barnskötare med uppdrag som poolvikarie som kommer att arbeta på olika förskolor utifrån verksamhetens behov. Uppsalas kommunala förskolor omfattar cirka 100 förskolor, fördelade på fyra områden.
Du anställs i en central vikariepool som täcker upp kortare och längre vikariebehov i verksamheten. Anställningen kommer att vara på heltid med möjlighet att arbeta deltid (minst 75 %).
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som barnskötare i vikariepoolen arbetar du på våra kommunala förskolor och stöttar verksamheten där behovet finns. Du samarbetar nära med övriga pedagoger för att skapa en miljö som uppmuntrar till lek, utforskande och ansvarstagande.
Utifrån förskolans läroplan deltar du i den pedagogiska verksamheten. Du ser varje barns unika behov och bidrar till en inkluderande och positiv atmosfär. I ditt arbete är du flexibel, ansvarstagande och trygg i att anpassa dig till olika barngrupper och arbetslag.
Som poolvikarie får du en omväxlande och utvecklande roll och blir en viktig del av våra pedagogiska team. Publiceringsdatum2026-04-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning exempelvis barn- och fritidsprogrammet (gymnasieutbildning) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant (bifoga utbildningsbevis, betyg och annan relevant dokumentation i din ansökan).
Arbetet kräver att du har goda kunskaper om förskolans läroplan. Du behöver även ha god förmåga att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt.
Har du erfarenhet av arbete, praktik eller ideelt arbete med barn, exempelvis som barnskötare, lägerledare eller liknande erfarenhet, ses det som meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för barn och deras utveckling. Du har pedagogisk insikt och förstår hur barn lär sig och utvecklas på olika sätt. Som person är du flexibel och kan anpassa dig till ändrade förutsättningar och förändringar.
Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att vara lyhörd, kommunikativ och konstruktiv. Du uttrycker dig klart och engagerat i mötet med både barn och vuxna, och du är självgående i ditt arbete, tar initiativ, tar ansvar och driver dina uppgifter framåt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Susanne Welin, administrativ chef, 018-727 73 77.
Fackliga företrädare: Kommunal Uppsala sektion förskola-skola-fritid, Monica Norlin, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
