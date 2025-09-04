Barnskötare till förskolan Skeppet i Nacka Strand, behovsanställd
Hoppetossa AB / Barnskötarjobb / Nacka
2025-09-04
Vi söker en kommunikativ, omtänksam och driven barnskötare till vår förskola Skeppet i Nacka Strand, ett stenkast från både Nacka Forum, Nyckelviken och kollektivtrafik med både buss och SL-båt. Start är omgående med timvikariat/behovsanställning och möjlighet till visstidsanställning finns, minst fram till årsskiftet men troligtvis längre än så. Främst deltidsarbete om 75-80%.
På vår förskola får du en viktig roll och ansvar för att utveckla och förfina vår förskola i allt från dagliga rutiner och struktur till pedagogik, barnsyn och värdegrundsarbete. Hos oss står barnen i centrum och vi utgår från barnets bästa och välmående. Du behöver vara strukturerad och ordningsam, ha ett öga för lärmiljö samt vilja att tillsammans föra förskolan framåt till den bästa i området.
Du behöver goda kunskaper i svenska tal och skrift, kunna arbeta mellan 6.30-18.00 (varierande arbetstider måndag-fredag) samt vara väldigt barnkär, positiv, lösningsfokuserad och gilla teamarbetet på förskola.
Läs mer om oss på www.hoppetossa.com/skeppet
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: rekrytering_skeppet@hoppetossa.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare Skeppet". Arbetsgivare Hoppetossa AB
(org.nr 556853-6816), http://www.hoppetossa.com/skeppet
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
Hoppetossa Skeppet Jobbnummer
