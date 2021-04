Barnskötare till förskolan Rättaregatan 120, Förskolor Lambohov - Linköpings kommun - Barnskötarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Linköpings kommun

Linköpings kommun / Barnskötarjobb / Linköping2021-04-13Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningenUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och integration. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.Om arbetsplatsenLambohovs förskoleområde består av nio förskolor som arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt. Förskolorna utgår från ett gemensamt tema där projekt bildas och barns erfarenheter och kunskaper utmanas vidare. Pedagogisk dokumentation ligger till grund för såväl utvecklingen av projekten som det systematiska kvalitetsarbetet. Området har en verksam pedagogista som stöd, vars huvudsakliga arbetsuppgift är att stötta personalen i det systematiska kvalitetsarbetet där fokus ligger på att lyfta och följa de lärprocesser barnen befinner sig i. Vi lägger stor vikt vid de pedagogiska miljöerna och förändrar och anpassar dem utifrån barnens behov och intressen. Förskoleområdet har även tillgång till lådcyklar som möjliggör utflykter i närområdet.Som pedagog hos oss ges du förutsättning att delta i pedagogiskt nätverk som leds av områdets pedagogista tre gånger per termin. Under fem tillfällen per år ges även möjlighet att fördjupa sig i det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med arbetslaget.Nu söker vi en barnskötare till vår "allergiavdelning" på förskolan Rättaregatan 120. Avdelningen är anpassad för barn med svår allergi, barn som av någon anledning är infektionskänsliga eller s.k. Hjärtebarn. Här finns förutsättningar för att alla barn skall kunna vara i förskolan. På avdelningen planeras verksamheten så att alla barn kan delta i aktiviteter, äta maten och använda materialet som finns att tillgå.2021-04-13Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag.Som barnskötare i förskolan är du delaktig i planering och genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Att genomförandet utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Samt att pedagogiskt innehåll och miljöer inspirerar till utveckling och lärande och utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.Du som söker har ha en genomförd gymnasie- eller vuxenutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola.Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. I din roll som barnskötare är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.Inget personligt brev i din ansökanLinköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.Information om tjänstenTillträde: Enligt överenskommelseAnställningsform: TillsvidareanställningSysselsättningsgrad: 100%Antal lediga befattningar: 1Ref. nr: 6774Om Linköpings kommunLinköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-27Linköpings kommun5689364