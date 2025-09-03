Barnskötare till förskolan Grodan i Västertorp
2025-09-03
Vi söker en skicklig och kreativ barnskötare till förskolan Grodan för ett vikariat i barngrupp under 2025-2026, omfattning ca. 50% 2025 med övergång till ca. 100% 2026 - fastställs vid rekrytering.
Om förskolan Grodan
Grodan är en liten, familjär förskola belägen i mysiga Västertorp i södra Stockholm, med närhet till natur och lekparker. Förskolan har tillstånd för 19 barn och har ett arbetslag bestående av en förskollärare, två barnskötare samt en barnskötare/kock.
Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där vårdnadshavarna är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Grodan kännetecknas av en liten åldersintegrerad barngrupp och ett stort engagemang från både personal och familjer. Många familjer har haft flera barn på förskolan genom åren, vilket skapar en stark gemenskap och ett varmt engagemang i verksamheten.
Förskolan startade 1989 och har sedan dess utvecklats till ett välfungerande kooperativ med höga pedagogiska ambitioner. Den kooperativa driftsformen ger stora möjligheter att påverka och utforma det dagliga arbetet. Tillsammans i arbetslaget stimulerar vi barnen att bli trygga, självständiga och kreativa individer. Genom lyhördhet och dialog med barnen formas den dagliga verksamheten med fokus på att varje barn ska bli sedd, få inflytande och möjlighet att påverka sin vistelse hos oss.
Som barnskötare hos oss arbetar du i barngruppen med barn i åldrarna 1-5 år. Du bidrar till att ge barnen goda förutsättningar att utvecklas till trygga, nyfikna och kreativa individer. Vi söker dig som har ett genuint engagemang för barns utveckling och som möter varje barn som den unika individ det är.
Du ska vara med och skapa en lekfull, utmanande och stimulerande lärmiljö samt arbeta med dokumentation, reflektion och planering - både enskilt och tillsammans med kollegorna. Du är också delaktig i det dagliga arbetet med alla vardagliga situationer på förskolan.
Vi söker dig som
Är utbildad barnskötare, gärna med flera års erfarenhet av arbete på förskola.
Gärna har tidigare erfarenhet av kreativt arbete med barn (dans, teater, musik, hantverk eller liknande).
Har god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Vikariat (ca. 50-100% - fastställs vid rekrytering)
Observera att ansökan endast tas emot via styrelsen@fkgrodan.nu
och ska ha rubriken VIKARIAT BARNSKÖTARE. Ansökningar som skickas på annat sätt kommer inte att behandlas. Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: styrelsen@fkgrodan.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grodan, Ek För
, https://fkgrodan.nu/
Störtloppsvägen 36 (visa karta
)
129 45 HÄGERSTEN Kontakt
Personalansvarig
Axel Rösvik styrelsen@fkgrodan.nu Jobbnummer
9491083