Barnskötare till Förskolan Björkenäs-Ljusstaden
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Kalmar Visa alla barnskötarjobb i Kalmar
2025-09-12
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till barns utveckling och lärande i ett framtidsperspektiv? Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med många kompetenta arbetskamrater. Rollen som barnskötare innebär att du har fokus på barnens bästa. I samarbete med övriga barnskötare och förskollärare på förskolan bidrar du till att barnen får en rolig, trygg och lärorik verksamhet. Utifrån internationella, nationella och kommunala styrdokument kompletterar du förskolläraren i uppdraget att främja barnens utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Som person är du engagerad, positiv och har god samarbetsförmåga. Du är väl insatt i förskolans läroplan och det ansvar en barnskötare har och kan omsätta det i praktisk verksamhet tillsammans med ditt arbetslag. Du har även god förmåga att kommunicera och skapa relationer med såväl barn som föräldrar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att göra rekryteringsprocessen mer objektiv ansöker du utan personligt brev. I stället kommer du att få svara på ett antal frågor utifrån tjänstens kravprofil i samband med att du gör din ansökan.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
