Barnskötare till Föräldrakooperativet Villervalla
2025-11-04
Om arbetsplatsen Föräldrakooperativet Villervalla är en liten förskola i T1-området i Linköping. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att vi har ett nära och engagerat samarbete med vårdnadshavare.
Alla på föräldrakooperativet Villervalla utgår från vår vision:
"Den lilla trygga förskolan med omsorg, utveckling och lärande för alla".

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en barnskötare till vår förskola. Tjänsten är ett vikariat på 80% under ordinarie personals tjänstledighet 2026-01-05 - 2026-06-26. Eventuell förlängning kan bli aktuell.
Din roll är att tillsammans med arbetslaget driva det pedagogiska arbetet framåt. Vi hoppas kunna hitta just dig som liksom vi har ambitionen att ge barnen en trygg, utvecklande, rolig och lärorik tid på förskolan. Vi söker dig som förstår vikten av ett gott och nära samarbete med vårdnadshavare och andra nära personer i barnets omgivning. Du klarar av att bygga tillit och förtroende, samtidigt som du är tydlig med dina professionella gränser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och erfarenhet från förskolans verksamhet.
Du har en god kommunikationsförmåga och mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftligt som muntligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Dina egenskaper
Du är engagerad och har ett stort hjärta för barn och deras utveckling. Du har förmågan att skapa trygga och stimulerande lärmiljöer och ser alla barns unika behov. Som person är du tålmodig, lyhörd, kreativ och samarbetar bra med både kollegor och vårdnadshavare.
Du är insatt i och har förståelse för förskolans läroplan. Tillsammans med arbetslaget stödjer du den pedagogiska verksamheten och arbetar med målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare deltar du aktivt i arbetslagets arbete med att, planera, dokumentera och utvärdera utbildningen, utifrån individ-och gruppnivå samt anpassar och utvecklar utbildningen efter barnens intresse. Du arbetar för att erbjuda barnen en trygg omsorg såväl fysiskt som känslomässigt. Du skapar goda relationer med både barn, vårdnadshavare och kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Vad vi erbjuder
På föräldrakooperativet Villervalla får du chansen att arbeta i en inspirerande och naturnära miljö tillsammans med engagerade kollegor och vårdnadshavare. Vi är en liten förskola som sätter gemenskap och samarbete i centrum. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bidra till barnens och förskolans utveckling.
• Fria pedagogiska måltider
• Friskvårdsbidrag
• Arbetskläder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: ordforande@villervallaforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativa Förskolan Villervalla T1 Eko
Westmansgatan 54 (visa karta
)
582 16 LINKÖPING Arbetsplats
Föräldrakooperativa Förskolan Villervalla T1 E Kontakt
Rektor
Gunilla Andersson rektor@villervallaforskola.se Jobbnummer
9588028