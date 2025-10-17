Barnskötare till Edenryds förskola - visstidsanställning
2025-10-17
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Vår förskola ligger i lantlig miljö med närhet till hav, skogsdungar och ängsmark cirka 6 km utanför tätorten Bromölla, i den vackra byn Edenryd. Vi är en natur- och kulturförskola. Utegården är unik, den erbjuder barn och vuxna många utmaningar och möjligheter i nära anslutning till skola och fotbollsplan.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Att arbeta som barnskötare hos oss är utvecklande, roligt och flexibelt. Vi samarbetar över och mellan avdelningar på våra förskolor där du har möjlighet att skaffa dig erfarenheter och kunskaper som är meriterande. För att trivas som barnskötare hos oss är det viktigt att du har lätt för att ta egna initiativ är flexibel och bra på att samarbeta. Vi erbjuder en spännande, utvecklande arbetsplats där vi sätter barnet i fokus! Genom kollegialt lärande växer och utvecklas vi tillsammans.
På förskolan är du med i starten på det livslånga lärandet. Här arbetar vi med en positiv barnsyn och att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Som barnskötare i förskolan kommer din huvuduppgift vara att finnas i barngruppen och vara med våra barn i den verksamhet som planerats för dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Barn- och fritidsprogrammet och har kännedom om läroplanen. Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat i förskolan men vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Givetvis har du ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du måste ha förmåga till ett flexibelt arbetssätt då olika barngrupper kräver olika arbetssätt.
Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och ansvarstagande är viktiga. För att kunna arbeta som barnskötare inom en verksamhet där du är i kontakt med barn krävs att du uppvisar ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om ditt registerutdrag hos www.polisen.se
Då vår förskola ligger utanför centralorten och kollektivtrafik saknas krävs körkort och tillgång till bil.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
