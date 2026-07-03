Barnskötare till Bräcke förskola Stegen
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2026-07-03
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Jag vill, jag kan, jag törs! Utifrån dessa ledord formar förskolan Stegen sin pedagogiska verksamhet för barn med särskilt stöd. Nu söker vi en barnskötare som vill vikariera hos oss i mist 6 månader.
Din roll
Genom motivation, utmaningar och facilitering ser vi till att våra barn får lära, utforska och leka. Som barnskötare hos oss är du en central del i detta genom att i vardagen arbeta nära våra barn i allt ifrån lek, träning och personlig omvårdnad. Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av olika professioner såsom förskollärare, konduktorer, aktiveringspedagoger, undersköterskor och barnskötare.
Vem vi söker
På förskolan Stegen är du del av en miljö där vi tillsammans möter utmaningar och delar glädjen i barnens framsteg. Därför är det viktigt att du kan samarbeta och har ett positivt förhållningssätt som ser till barnets styrkor och möjligheter, istället för svårigheter. Du ska vara ansvarstagande och framför allt intresserad av att lära dig en ny pedagogik. Den konduktiva pedagogiken är fysiskt krävande viket du behöver trivas med.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Utbildad barnskötare eller undersköterska
Meriterande
Erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskoleverksamhet
Erfarenhet av att arbeta med barn med flerfunktionsnedsättning
Bräcke förskola Stegen
Bräcke förskola Stegen är en specialförskola som vänder sig till barn mellan 1-6 år, som har rörelsehinder och behov av särskilt stöd. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18) och använder konduktiv pedagogik som ett verktyg i vårt arbete med barnen.
Läs mer om oss och hur vi jobbar: Bräcke förskola Stegen
Välkommen med din ansökan!
Bräcke diakoni – hos oss blir du del av något större
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse som vill bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Vårt uppdrag märks i mötet med dem vi finns till för, men också i hur vi tar vara på medarbetares kunskap och utvecklar arbetet utifrån de behov vi möter. Som medarbetare får du vara delaktig och påverka arbetet nära verksamheten. Med kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar som grund arbetar vi för en hållbar arbetsmiljö där det finns utrymme för lärande och utveckling över tid.
Läs mer på vår jobbsida: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Bräcke Västergårdsväg 15A (visa karta
)
418 77 GÖTEBORG Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke förskola Stegen Kontakt
Johanna Björnhage 031-502756 Jobbnummer
9992421