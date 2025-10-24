Barnskötare till Björkris förskola, vikariat
2025-10-24
Björkris förskola, som ligger centralt i Kungsbacka, söker nu en engagerad barnskötare.
Du har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande, och du vill själv fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Du är nyfiken, öppen för nya idéer och vågar testa olika arbetssätt för att skapa en stimulerande miljö för barnen.
Rollen som barnskötare hos oss
På vår förskola är vi alltid nära barnen för att hjälpa dem, stötta dem och uppmuntra deras utveckling. Vi tror att barn lär sig bäst tillsammans med andra, och därför jobbar vi aktivt med att stärka relationer och samspel. Vi visar respekt för barnen och lyssnar på dem.
Vi tror att lek är ett viktigt sätt att lära. Därför tar vi vara på barnens lust att leka. Tillsammans med dina kollegor kommer du att bidra till att undervisningen på förskolan är en helhet där omsorg, lärande och trygghet hänger ihop. Undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik. Den ska innehålla både lek och planerade aktiviteter - både inne och ute - som hjälper barnen att utveckla sitt språk, sin fantasi och sin motorik.
Förskolans barnhälsoteam, som består av en specialpedagog och förskolerektor, ger stöd till pedagogerna genom handledning och coachning. I rollen ingår att ha nära kontakt med vårdnadshavare och att ibland öppna och stänga förskolan.Publiceringsdatum2025-10-24Profil
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du trivs med att samarbeta och samverka med andra, och du känner dig trygg i att arbeta i olika grupper med både barn och kollegor.
Du har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande, och du är nyfiken på att utvecklas även själv. Du är öppen för att testa nya arbetssätt och metoder, och ser förändring som en möjlighet att växa - både som pedagog och som person. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har barnskötarutbildning
- erfarenhet av att arbeta inom förskola
- har god kunskap och erfarenhet av att möta barn och vårdnadshavare
Läs gärna mer om oss
Björkris förskola ligger centralt i Kungsbacka och tillhör pedagogiskt område centrum. Förskolan organiserar utbildningen i mindre barngrupper och undervisningen bedrivs i 8 mindre barngrupper under större delen av dagen.https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/bjorkris-forskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid från 1 december 2025 till och med 30 juni 2026 enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 9 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform.
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/707".
Detta är ett heltidsjobb.
Kungsbacka kommun (org.nr 212000-1256)
Anja Hörnlund, rektor 0300-834525 Jobbnummer
9572035