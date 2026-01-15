Barnskötare till Björknäs förskola (vikariat), Nacka kommun
Barnskötarjobb
2026-01-15
Vill du vara med och skapa en trygg, inspirerande och lärorik miljö för barn?
Hos oss på Björknäs förskola får du chansen att göra skillnad varje dag! Som barnskötare blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar nära barnen för att väcka deras nyfikenhet, främja språkutveckling och inspirera till hälsa och rörelse. Skicka in din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Som barnskötare hos oss arbetar du nära dina kollegor för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för varje barn. Du kommer arbeta med barn i alla åldrar. Vid behov ska du även kunna hålla i aktiviteter för barn i en mindre grupp. Under förskollärarens ledning planerar, genomför och utvärderar ni undervisningen i enlighet med läroplanen för förskolan. Du blir en del av ett engagerat team på cirka tre pedagoger som tillsammans stödjer barnens individuella utveckling och lärande.
Vidare bygger du goda relationer med vårdnadshavare och introducerar dem till utbildningsstegen på ett välkomnande och professionellt sätt. I rollen ingår att inspirera till hälsa och rörelse med aktiviteter både inomhus och utomhus som är anpassade efter barnens behov. Att främja barnens språkutveckling är en central del av ditt arbete, där du med engagemang stöttar barnens nyfikenhet och lust att lära. Tjänsten innebär både öppningar och stängningar på förskolan.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• gymnasial utbildning
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola
• god digital kompetens
• erfarenhet av arbete med barn i alla åldrar
• erfarenhet av och kunskap kring barn med NPF-diagnoser
• kunskap kring barns utveckling
Är det här du?
Vi söker dig som är stabil och trygg i dig själv och har en positiv inställning. Du är utåtriktad och serviceinriktad, vilket gör att du bidrar till en välkomnande och trivsam miljö för alla. Du kan ta initiativ och ser vad som behöver göras utan att invänta på instruktioner. Samtidigt som du är självgående så har du har en god samarbetsförmåga och kan ta instruktioner när det behövs. Du är en relationsbyggare som skapar goda relationer och ett gott samarbete med både barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Björknäs förskola ligger centralt i Nacka. Här får du möjlighet att vara en del av en stabil och välfungerande verksamhet med fokus på barns språkutveckling samt hälsa och rörelse. Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats i Saltsjö-Boo, där du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor och nyfikna barn.
Hos oss står språket i centrum, eftersom vi menar att det är grunden för allt lärande. Vi använder modern teknik för att stödja barnens utveckling och arbetar i mindre projektgrupper för att skapa en stimulerande och lärorik miljö. Vår ambition är att varje dag på våra förskolor ska vara trygg, rolig, spännande och utmanande för barnen. Genom att ta tillvara på deras lek och nyfikenhet skapar vi en inspirerande och utvecklande verksamhet. Läs mer om oss här.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, arbetskläder för utomhusaktivitet, subventionerad god lunch och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är ett vikariat med start omgående till 30 juni 2026.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Ann-Charlott Ring på 0704318680 eller ann-charlott.ring@nacka.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast sista ansökningsdag 2026-01-29.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärssida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb.
Nacka kommun
Nacka Kommun Kontakt
Gruppchef
Ann-Charlott Ring ann-charlott.ring@nacka.se 070-4318680
