Björkdungens förskola är placerad i Väse med närhet till skog och natur. Förskolan har idag fem avdelningar, tre avdelningar med barn i åldern 1-3 år och två avdelningar med barn i ålder 3-5 år. Utbildningen utgår från barnens behov och syftar till utveckling och lustfyllt lärande i en trygg och efter behov, föränderlig miljö. Ett ständigt pågående arbete hos oss är värdegrunds- och relationsskapande arbete, där allas lika värde, rättigheter och gott bemötande ligger som grund.
Vi lägger också stor vikt vid arbetet med språkutveckling och kommunikation. Hos oss ska förskolan vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi har också ett aktivt arbetsmiljöarbete där vi tillsammans ansvarar för att dagarna ska bli så bra som möjligt för alla genom tydliga dagsschema och rutiner. Vi samarbetar och stöttar varandra över avdelningarna i såväl vardagliga planerade, eller uppkomna aktiviteter och undervisningar som i ett mer långsiktigt och systematiskt arbete.Publiceringsdatum2025-08-27Beskrivning
Nu söker vi dig som är barnskötare till Björkdungens förskola.
Som barnskötare har du en viktig roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen där de kan lära och utvecklas som individer. Genom att engageras i barnens lek och aktiviteter hjälper du dem att utveckla sociala och känslomässiga färdigheter samtidigt som du hjälper dem att bygga självförtroende och självständighet.
Välkommen till Björkdungens förskola! Vår förskola ligger i Väse, cirka 2 mil utanför Karlstad med närhet till skog, idrottshall, multiarena, fotbollsplan och bibliotek. Här finns fem avdelningar - de äldre barnen har sina lokaler i samma byggnad som Väse skola och fritidshem, medan de yngre avdelningarna huserar i lugna lokaler bakom Granberga äldreboende.
Här genomsyras vår barnsyn av respekt, inkludering och ett lyhört förhållningssätt. Pedagogerna har ett nära samarbete och reflekterar kontinuerligt kring hur vi kan utveckla verksamheten - med barnens bästa i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du tillsammans med förskollärare utifrån aktuella styrdokument och genomför- och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Du hjälper till att planera och genomföra aktiviteter som främjar barnens utveckling och lärande. Du ansvarar för att ge barnen en trygg och säker miljö i förskolan.
Ditt huvudsakliga uppdrag blir att:
- Hjälpa barnen att utveckla sina sociala färdigheter som exempelvis samarbeta, dela med sig och lösa konflikter.
- Du deltar i att dokumentera barnens utveckling och lärande där du observerar och noterar barnens framsteg och utmaningar
- Kontakt med vårdnadshavare
- Hjälpa till vid måltider, vila och hygien.
Som barnskötare har du en ovärderlig roll där du hjälper och inspirerar barnen i deras aktiviteter. Det är ett viktigt och omväxlande arbete där du behöver vara förbered på att ingen dag är den andra lik. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare via gymnasial- eller eftergymnasial utbildning motsvarande minst 1300 p, och har en pedagogisk eller social inriktning. Dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med barn som har diabetes är meriterande.
Vi söker en självgående person med god samarbetsförmåga. I rollen som barnskötare är det viktigt att kunna ta ansvar för arbetsuppgifter och agera proaktivt i vardagen. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor, där ett gott lagarbete är avgörande för att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen.
Relationsskapande förhållningssätt och kvalitetsmedvetenhet är också centrala egenskaper. Genom att bygga förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor skapas en varm och tillitsfull atmosfär. Ett fokus på kvalitet i det pedagogiska arbetet bidrar till att verksamheten håller en hög standard och att barnens utveckling sätts i centrum.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
