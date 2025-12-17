Barnskötare till Ballongens Montessoriförskola
Om tjänsten
Ballongens Montessoriförskola, en liten, föräldradriven förskola belägen i området AR i Knivsta kommun, söker nu en engagerad och inspirerande barnskötare.
Förskolan har tre avdelningar med sju engagerade kollegor och upp till 40 barn. Vi arbetar enligt Montessoripedagogiken och sätter barnens nyfikenhet, trygghet och individuella utveckling i centrum. Vår lärmiljö är omsorgsfullt utformad för att uppmuntra självständighet, utforskande och lärande - både inomhus och utomhus.
Med generösa lekområden, närhet till naturen och ett starkt föräldraengagemang erbjuder vi en trygg, stimulerande och inspirerande miljö där både barn och pedagoger får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans.
Vem är du?
Du är en lyhörd och initiativrik pedagog med ett genuint engagemang för barns lärande och utveckling. Du har en varm och positiv inställning till barn, arbetar prestigelöst i grupp, är flexibel och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som har:
• Utbildning som barnskötare
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet som barnskötare
• Grundläggande kunskaper i LPFÖ 18
Det är meriterande om du har:
• Montessoriutbildning eller ett stort intresse av att utbilda dig inom Montessoripedagogik
• Erfarenhet av att arbeta på ett föräldrakooperativ eller fristående förskola
• Kunskap i exempelvis TAKK (Tecken som stöd) eller andra specialpedagogiska verktyg
Vi erbjuder:
• En liten och personlig arbetsplats med engagerade kollegor
• Arbete i en välfungerande föräldradriven verksamhet där idéer och initiativ tas tillvara
• En trygg och utvecklande miljö där pedagogiken står i fokus
• Möjligheter till kompetensutveckling, exempelvis inom Montessoripedagogik
Anställningsvillkor
Tjänsten är på 100 % med start så snart som möjligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 18 januari. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare, så tveka inte att söka redan idag!
Skicka ditt CV och personliga brev till: personal@ballongen.com
Läs mer om förskolan på: https://ballongen.com/
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
