Barnskötare till anpassad grundskola till Loviselundsskolan
2025-09-14
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta tillsammans med nyfikna elever, engagerade kollegor och skolledning? I så fall är du välkommen till oss på Loviselundsskolan.
Vi är en interkulturell F-6 skola i ett mångkulturellt område, inklusive anpassad grundskola med ca 380 elever. Skolan ligger omgiven av fina natur-områden och nära tunnelbanan i Hässelby gård. Skolan är indelad i flera skolbyggnader kring en stor och en liten skolgård som båda inleder till goda lärmiljöer.
Har du intresse för att se elever utvecklas och har erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov? Då ska du söka dig till oss!
I den anpassade grundskolan går elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den anpassade skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Ett viktigt arbete för den anpassade skolan är att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Gemensamt utformar vi en trygg och stimulerande skoldag med elevernas bästa i fokus.
Din roll
Som barnskötare arbetar du för att få eleverna att nå så långt som möjligt och utifrån sina egna förutsättningar utvecklas i enlighet med utbildningens mål. Tillsammans med lärare och övrig personal på skolan arbetar du för att skapa en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna.
Eleverna har olika funktionsvariationer och är i behov av olika stöd. Utifrån verksamhetens behov genomförs arbetet med enskilda elever eller med en grupp. Arbetet sker såväl självständigt som tillsammans med andra i personalen.
Arbetsuppgifterna är varierande, omväxlande och ibland utmanande. Arbetsuppgifter som ingår är:
Du hjälper eleven att finna ro i sina studier eller är behjälplig med att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap.
Du stödjer eleven i sociala situationer under skoltid och tränar på vardagliga uppgifter,
Du stödjer eleven i olika aktiviteter på raster, i omklädningsrum, vid toalettbesök, måltider eller på utflykter, friluftsdagar med mera.
Du har ett nära samarbete med undervisande lärare där du både får instruktioner och samverkar kring hur arbetet ska utföras.
I din roll ingår att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig personal på skolan.
Du hanterar individanpassad medicinsk vård/hjälper elever med genomförande av egenvård
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom barn och fritid eller vård och omsorg eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
Dokumenterad erfarenhet (ange gärna antal år) av arbete med målgruppen. Exempelvis i anpassad skola, daglig verksamhet, KTT eller LSS.
God förmåga att uttrycka dig i och göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med individanpassad medicinsk vård samt erfarenhet av genomförande av egenvård
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom NPF, lågaffektivt bemötande, alternativ kommunikation, förflyttningsteknik, diabetes och epilepsi.
Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning
Vi söker dig som:
är en trygg person med empatisk förmåga där du kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.
har en god samarbetsförmåga med ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.
är självgående och strukturerad samt löser arbetsuppgifter självständigt.
är flexibel och har lätt för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter.
Som barnskötare är du lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer samt behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
