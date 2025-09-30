Barnskötare till Annebergs förskola, vikariat
2025-09-30
Vill du vara med och skapa en trygg, rolig och lärorik vardag för våra yngsta? Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som barnskötare hos oss
Som barnskötare spelar du en avgörande roll i barnens utveckling och välmående.
I denna roll är du med och bygger en dela-kultur där vi tillsammans tar ansvar, inspirerar, samarbetar och stöttar varandra - varje dag. Du arbetar nära barnen och är med och formar deras nyfikenhet, kreativitet och självkänsla genom lek, samtal och pedagogiska aktiviteter. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, följer upp och utvärderar ni utbildningen utifrån förskolans styrdokument. Du är delaktig i att skapa miljöer som stimulerar lärande och utveckling - både inomhus och utomhus.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Rätt person för det här jobbet trivs i en verksamhet där man ser möjligheter i förändringar och har en vilja att göra saker bättre för dem vi är till för - barnen. Du är också genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som barn och vårdnadshavare. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och du strävar efter ett arbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet, samarbete och prestigelöshet. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad barnskötare.
- har erfarenhet av att ha arbetat inom förskola.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta med särskilt språkutvecklande arbetssätt i barngruppen och relationell pedagogik.
Läs gärna mer om oss
Annebergs förskola ligger i det nordligaste samhället i Kungsbacka kommun och gränsar till Lindome i Mölndal. Förskolan ligger i närheten av skog och ängar. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken då både buss- och pendelstation ligger fem minuter bort. I vår enhet ingår två andra förskolor som ligger i Hede, Snickaregården förskola och Hede förskola. Med dem har vi gemensamma forum som APT, kategorimöten samt andra kollegiala lärandeforum. Vi arbetar aktivt för att nå Skolverkets riktmärke om barngruppens storlek. Detta innebär att vi tänker mycket kring vår struktur, schema och hur vi organiserar oss i barngrupperna.https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/annebergs-forskola?mark=Annebergs+fÃ¶rskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse, dock med start senast januari 2026. Anställningen sträcker sig över vårterminen 2026, till och med 30 juni 2026.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 14 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform.
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/646".
Detta är ett heltidsjobb.
Kungsbacka kommun
Angelica Stäring, rektor 0300-836909
9532855