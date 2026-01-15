Barnskötare till Åkerbo 2 förskolors bemanningspool
2026-01-15
Är du en flexibel barnskötare som trivs med att arbeta i olika miljöer och sprida glädje i barngrupper? Vi söker nu en engagerad kollega till vår bemanningspool där du får chansen att stötta flera av våra fina verksamheter i området.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du tillsammans med arbetslaget för att förskolans verksamhet ska stimulera utveckling och nyfikenhet för barnen.
Arbetslaget planerar verksamheten och undervisningen utifrån läroplanen där du som barnskötare är delaktig i arbetet. Du genomför sedan undervisningen i barngrupp så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du anpassar aktiviteterna utifrån barnens intressen, erfarenheter och behov. I ditt arbete utgår du från både rutiner och det spontana lärandet som uppstår och gör det till en del av undervisningen. I din roll som barnskötare ingår även att löpande samtala med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.
Som barnskötare bidrar du till att genomföra förskolans uppdrag. Du har kunskap om aktuella styrdokument, exempelvis läroplanen, och jobbar efter de normer och värderingar som ingår i förskolans läroplan.
Du har din basplacering på förskolan Öjebyvägen i Örtomta. Som barnskötare i bemanningspoolen behöver du ha möjlighet att arbeta inom förskolans hela öppettid, vilket innebär att dina arbetspass kan variera mellan kl. 06:00 och 18:30 (du arbetar dock alltid enligt ordinarie heltidsmått, inte hela tidsspannet på en gång).
Vid behov av täckning på övriga förskolor får du information om din placering i så god tid som möjligt. När du ersätter en medarbetare vid exempelvis sjukfrånvaro, går du in på den schemarad som är aktuell för den specifika förskolan och det passet. Rollen kräver därför en flexibilitet och trygghet, men även att du trivs med variation och snabba förändringar. Det är ett uppdrag för dig som gillar att möta nya människor och utmaningar.
Din arbetsplats
Förskoleområde Åkerbo 2 består av fem förskolor som leds av en rektor och två biträdande rektorer. Vi är ett geografiskt spritt område med förskolor i Gistad, Örtomta, Askeby, Bankekind och Linghem. Förskolorna är olika stora, mellan 23 och 75 barn på de olika förskolorna. Vi samplanerar tillsammans och områdets biträdande rektorer är ute i verksamheten en gång i veckan i syfte att stötta där det behövs.
Vår utbildning och undervisning tar sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan och är konkretiserad i vår utvecklingsplan. I området arbetar vi utifrån våra värdeord:
• Trygghet, barn som vågar ta för sig, utforskar och skapar nya relationer.
• Delaktighet skapas genom pedagoger som är lyhörda för barnens behov och intressen.
• Trygghet och delaktighet i utbildningen väcker lust till lärande.
Området arbetar utifrån ett resultatmål. I år är resultatmålet att varje barns förståelse för skriftspråket ökar. Utifrån målet ska varje barn få möjlighet att möta skriftspråksrika miljöer med medvetna vuxna och delta i fler aktiviteter som innehåller läsande och skrivande. Alla barn på våra förskolor ska få vistas i en förskolemiljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi har bland annat stora gårdar som lockar till både lek och lärande.
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som barnskötare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta under verksamhetens öppettider. Då rollen är en pooltjänst där du med kort varsel kan behöva byta arbetsplats mellan områdets olika förskolor, är det ett krav att du har B-körkort och tillgång till bil. Detta eftersom samtliga förskolor inte kan nås med kollektivtrafik, och du behöver kunna ta dig mellan enheterna på ett smidigt sätt.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester och urvalstester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16483
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har slutfört en utbildning som barnskötare eller har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vänligen bifoga examensintyg samt slutbetyg, samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Kristina Hellman Kristina.Hellman@utb.linkoping.se 013-207994 Jobbnummer
9685820