Barnskötare till Academica förskolan Ekgården
Academica Förskolan Ekgården AB / Barnskötarjobb / Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
i Stockholm
Huvudman för förskolan Ekgården är Academica förskolor. Trygghet, trivsel, glädje och kvalitet är nyckelord för oss på förskolan Ekgården. Här har vi kul och lär oss samtidigt massor! Hos oss finns barn i åldrarna ett till sex år uppdelade på två avdelningar: Lille Skutt/ Bamse och Skalman. Förskolan har varit en del av Stockholm Stads barnomsorg sedan oktober 2008.
Förskolan Ekgården är en trygg, rolig och lärorik förskola. Här får man vara med om mycket spännande och få inspiration för både lek och lärande. Ett av våra absolut viktigaste ansvarsområden är att se till barnets bästa, att det känner sig trygga, utvecklas socialt och kunskapsmässigt.
Våra styrdokument: FN: s barnkonvention, Läroplan för förskolan, Lpfö 18,reviderad 2025, Skollagen, Förskoleprogram för Stockholms stad, Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan, Skolverkets allmänna råd "Måluppfyllelse i förskolan" (reviderad 2017), Riktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad.
Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat. Vi har engagerade pedagoger som tillgodoser varje barns behov av utveckling och undervisning. Förskolan Ekgården är en mångkulturell förskola, barn såväl som personalgruppen presenterar många olika nationaliteter. Vi ser på mångkulturaliteten som tillgång. Vi arbetar med olika projekt där barnens intressen, frågor och behov styr inriktning på projektet.
Om dig
Vi har fått en ledig plats på förskolan Ekgården och behöver en utbildad barnskötare till våra barngrupper snarast möjligast.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.
I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.
Målsättningen är att ge barnen en trygg och säker tillvaro där de kan utvecklas i sin egen takt, där de kan ha roligt tillsammans med sina vänner och där de kan ge uttryck för sina funderingar.
Vi söker efter en ambitiös, pedagogisk, snäll och stresstålig person. Eftersom vi inriktar oss på språk, ordkunskap och ordförståelse är goda kunskaper i det svenska språket en prioritet för oss. Det är också viktigt att du som söker denna tjänst har enklare datakunskaper inom Microsoft och Officeprogram samt bildhantering.
Bifoga gärna en bild med din ansökan!
Polisutdrag uppvisas vid anställning!
Skicka in din ansökan med CV samt ett personligt brev via mail till ekgarden@academicaforskolor.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: ekgarden@academicaforskolor.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academica Förskolan Ekgården AB
(org.nr 556963-1541), https://www.academicaforskolor.se/ekgarden/
Lövsätragränd 40-42 (visa karta
)
127 36 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Academica förskolan Ekgården Kontakt
Rektor
Moa Olsson ekgarden@academicaforskolor.se 0707840772 Jobbnummer
9516105