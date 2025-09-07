Barnskötare, stöd för barn med särskilda behov, Hammarby sjöstad, visstid
2025-09-07
Arbetsplatsbeskrivning
Din arbetsplats blir inom Förskoleområde 2, Västra sjöstadens förskolor.
Förskolan har direkt närhet till såväl stad, natur, och kultur som också blir en naturlig och inkluderad del i vår utbildning och undervisning.
Uppdraget är under kortare tidsperiod, hösttermin -25 och vårtermin -26, med att arbeta som verksamhetsstöd för barn med särskilda behov. Viktig personlig egenskap är att vara engagerad, ha en positiv attityd , flexibel och ha god samarbetsförmåga samt att du har praktisk erfarenhet av att arbeta med barn som har särskilda behov som till exempel inom autismspektrat, add eller språkstörning. Du deltar i handledning med specialpedagoger, logopeder och habilitering och verkar för att barnet följer sin utarbetade handlingsplan för att utvecklas på bästa sätt. Tillsammans med ordinarie kollegor följer du planerad utbildning och ger barnet rikliga möjligheter att på ett lekfullt sätt få lära att lära utifrån barnets behov.Kvalifikationer
Barnskötarutbildning och praktisk erfarenhet av pedagogisk verksamhet för barn med särskilda rättigheter.
Viktigt att ha kunskap om NPF och tidigare erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda rättigheter.
Du som söker tjänsten är intresserad, har tidigare erfarenhet och kompetens av att arbeta med barn som är i behov av särskild anpassad utbildning. Du är en god förebild, van att arbeta i team, har god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera med vårdnadshavare och andra samarbetspartners.Övrig information
Förskolornas ramtider är 6.30-18.30. Arbetstiden är schemalagd till 40 timmar i veckan. Stor del av den dagliga undervisningen för alla våra förskolebarn sker utomhus, oavsett väder och årstid. Du behöver kunna arbeta med både yngre och äldre förskolebarn.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår
