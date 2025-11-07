Barnskötare sökes till Tallgårdens förskola, tidsbegränsade anställningar
2025-11-07
Din arbetsplats
Tallgårdens förskola består av två spår och varje spår består av tre avdelningar; yngre, mellan och äldrebarn. I spåren arbetar pedagogerna nära varandra för att ge barnen möjlighet att lära känna både barn och pedagoger på avdelningen som barnen så småningom vandrar vidare till.
Förskolan är byggd 2015 och är naturskönt belägen med närhet till Mölnlycke centrum. Till Göteborg tar du dig enkelt med direktbuss - bara 10 minuter från Korsvägen! Förskolan är belägen i ett mångkulturellt område där flerspråkande sammanhang och miljöer genomsyrar verksamheten. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla vårt språkstimulerande arbetssätt och lärmiljöer som erbjuder barnen en möjlighet att upptäcka, utforska och skapa sina egna sammanhang. Vi tror på barns inneboende kraft och vilja att kommunicera. Tillsammans med Ljungna förskola tillskansar vi oss kunskap och utvecklar vår verksamhet i våra pedagogiska grupper och på arbetsplatsträffar.
Ditt uppdrag
På Tallgårdens förskola arbetar vi med språkutvecklande arbetssätt som präglar allt vi gör. Vi arbetar med gemensamma strategier i vårt systematiska kvalitetsarbete och med progressionstrappor för att ge våra barn de bästa förutsättningarna! Vi arbetar tillsammans för att ge barnen en meningsfull, trygg, rolig och lärorik dag - varje dag. Vi har en kultur där samarbete, samverkan och positiv förstärkning är grundpelare för oss.
Det här krävs för tjänsten
• Du ska ha en utbildning som barnskötare· Du ska ha några års erfarenhet av arbete i förskola· Du är uppdragsmedveten och arbetar efter våra styrdokument· Du har ett förhållningssätt som speglar vår utbildning och vår värdegrund· Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Du ska ha en tro på att barn och vuxna gör rätt om de kan och får rätt förutsättningar· Du ska kunna samarbeta med arbetslag och med hela förskolan· Du ska kunna bedriva utbildning tillsammans med barnen och dina kollegor· Du ska ha ett förhållningssätt där du är nära barnen och skapar trygghet för dom· Du ska vara lyhörd och flexibel i ditt arbete
Vad vi erbjuder dig
• Generöst friskvårdsbidrag· Löpande kompetensutveckling· Pedagogiska måltider· Engagerade och framåtblickande kollegor och rektor· Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor
Jonna Weiss jonna.weiss@harryda.se 031-724 89 48 Jobbnummer
9593375