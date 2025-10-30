Barnskötare sökes till fristående I Ur och Skur förskola
Viby Församling / Barnskötarjobb / Hallsberg Visa alla barnskötarjobb i Hallsberg
2025-10-30
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viby Församling i Hallsberg
Vi söker 1 barnskötare till vår I Ur och Skur förskola i Viby
Tjänstgöringsgrad: 100%
6 månaders provanställning, med chans till tillsvidareanställning
Tillträde: 5 januari 2026
Kvalifikationer: barnskötarutbildningPubliceringsdatum2025-10-30Om företaget
Vår förskola består av en syskonavdelning med plats för 21 barn, förskolan har funnits sedan 2022.
Vår förskola ligger vackert belägen på landsbygden i Viby med närhet till både sjö, ek-ängar och andra naturområden. Förskolans inomhuslokaler är ljusa och luftiga, vi har en stor gård med både skogsdunge, uterum och öppna ytor.
Förskolan har en egen kock som lagar all mat från grunden, vi odlar, komposterar, återbrukar och återvinner.
Viby församling är förskolans huvudman. Förskolan har ingen konfessionell inriktning. På vår förskola är beslutsvägarna korta och förskolans personal arbetar tätt intill rektor. Vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolans familjer.
Är du en barnskötare som brinner för friluftsliv, utomhuspedagogik och arbete med hållbar utveckling som vill praktisera detta inom ditt yrke? Sök då till oss!
Vi söker dig som
är utbildad barnskötare
har minst 3 års erfarenhet från arbete i förskola, det är även meriterande om du arbetat i I Ur och Skur-verksamhet
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
är stresstålig, ansvarstagande och har en förmåga att skapa struktur och trygghet för barn i grupp
är positiv, engagerad och drivande
tycker om att vara utomhus i naturen under alla väderförhållanden
har körkort och tillgång till bil
Vi vill att du är väl förtrogen med Läroplanen för förskolan och har en positiv syn på barnets förmåga och lust att utvecklas och lära. Du bidrar till verksamhetens utveckling och förstår vikten av relationsskapande och vet att det är en framgångsfaktor för hög kvalitet. Arbetsmiljön är viktig, du har därför lätt till skratt, är lösningsfokuserad och kan bjuda på dig själv både tillsammans med kollegor och med barnen. Som anställd hos oss har du tillsammans med övriga kollegor ett ansvar för förskolans pedagogiska arbete där vi alla arbetar som ett team utifrån våra olika roller.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
kontinuerlig kompetensutveckling
friskvårdsbidrag
fria pedagogiska måltider
Då vi är en liten fristående förskola är det viktigt att vi kan samarbeta bra tillsammans, därför är anställningen en 6-månaders provanställning till att börja med.
Vi har kollektivavtal; Svenska kyrkans avtal 25
Facklig kontakt; Kommunal
Välkommen med din ansökan till rektor frida.carlsson2@svenskakyrkan.se
märk ansökan med ditt namn.
Sista ansökningsdag är 28 november 2025, ansökningarna hanteras löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: frida.carlsson2@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare och ditt namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viby församling
(org.nr 252002-1268), https://www.svenskakyrkan.se/viby/forskola Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
I Ur och Skur Viby Kontakt
Frida Carlsson frida.carlsson2@svenskakyrkan.se Jobbnummer
9580682