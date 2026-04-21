Barnskötare sökes till Förskolan Tårtan - Vasastan
Vi är en liten och personlig förskola med 25 barn i åldrarna 1-5 år, belägen i en mycket trivsam lokal i Vasastan. I arbetslaget arbetar tre barnskötare, två förskollärare och ett köksbiträde. Nu söker vi en ny kollega då en av våra uppskattade medarbetare går i pension till sommaren. Hos oss möts du av ett engagerat team som trivs tillsammans, har roligt på jobbet och ständigt utvecklar verksamheten.
Om verksamheten
Rörelse är ett prioriterat område hos oss, och en stor del av undervisningen sker utomhus - året runt och oavsett väder. Vi gör regelbundna utflykter till närliggande parker och grönområden och tar oss dit genom aktiva promenader. Varje dag erbjuder vi planerade rörelseaktiviteter, såsom Bamsegympa, hinderbanor, yoga och olika rörelselekar.
Glädje, engagemang och omtanke genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar temainriktat utifrån barnens intressen och lägger stor vikt vid barnens inflytande i vardagen. Vår värdegrund har alltid en central plats i verksamheten.
Vi har två inspirerande ateljéer där vi arbetar både planerat och utforskande. Här skapar vi möjligheter att integrera språk, matematik och naturvetenskap genom kreativt skapande.
Vi erbjuder:
En liten barngrupp och hög personaltäthet
En engagerad och utvecklingsinriktad personalgrupp
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder (både snygga och funktionella!)
Lediga klämdagar
Kollektivavtal
Vi söker dig som:
Är nyfiken, engagerad och har ett stort intresse för barns lek och lärande
Har ett professionellt och varmt bemötande gentemot både barn och vårdnadshavare
Skapar trygghet och goda relationer
Trivs med att vara utomhus i alla väder
Har lätt för att samarbeta och tycker om att ta dig an nya utmaningar
Vi söker dig som har dokumenterad barnskötarutbildning och ett genuint intresse för yrket. Du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och är van att dokumentera, reflektera, följa upp och utveckla verksamheten. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana. Du är väl insatt i förskolans läroplan och arbetar tillsammans med kollegor för att driva den pedagogiska utvecklingen framåt.
Förskolan Tårtan drivs som ett föräldrakooperativ (ekonomisk förening), där det pedagogiska ansvaret ligger helt hos personalen. Vi har engagerade vårdnadshavare och en närvarande rektor som även arbetar i den dagliga verksamheten.
Läs mer om oss på: https://forskolantartan.se
Sista dag att ansöka är 21 maj 2026.
Intervjuer sker löpande.
Skicka din ansökan och eventuella frågor till rektor Annica: forskolechef@forskolantartan.se Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Föräldrakooperativet Tårtan, Ek För
Dannemoragatan 4 (visa karta
)
113 44 STOCKHOLM
Föräldrakooperativet Tårtan, Ek För
Förskolechef
Annica Vedin forskolechef@forskolantartan.se
9867171