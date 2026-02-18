Barnskötare sökes till förskola i Nacka!
Vill du arbeta nära barnen i en liten och trygg förskolemiljö där du verkligen gör skillnad varje dag?
Vi söker nu en engagerad barnskötare till vår mindre förskola i Nacka med omgående start. Tjänsten kan vara ett längre vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning, eller en fast tjänst direkt beroende på rätt person. Tjänsten är på 85-100%
Om rollen
På förskolan arbetar du i ett mindre arbetslag där alla samarbetar tätt och där relationer till barn och vårdnadshavare står i centrum. Du är en viktig del av barnens vardag och bidrar till en trygg, lustfylld och utvecklande miljö.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Delta i och planera pedagogiska aktiviteter tillsammans med andra pedagoger
Skapa trygghet, struktur och god omsorg under hela dagen
Stötta barnens sociala och språkliga utveckling
Vara delaktig i utevistelse, måltider och dagliga rutiner
Samverka med kollegor och vårdnadshavare
Vi söker dig som:
Har avslutad gymnasieutbildning eller barnskötarutbildning
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar såsom engagemang inom idrottsföreningar, ungdomsverksamhet, läxhjälp, barnvakt eller liknande
Är varm, närvarande och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och initiativförmåga
Trivs i en mindre verksamhet där flexibilitet och laganda är viktigt
Kan börja arbeta omgående
Välkommen med din ansökan - intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt!
Så söker du jobbet
Skicka in din ansökan via länken i annonsen eller ansök direkt på vår hemsida. Bifoga CV samt personligt brev och intyg från relevanta utbildningar eller tidigare arbetsgivare. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För att arbeta inom skola krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret - beställ det redan idag via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid frågor, kontakta Tilda Olin på 072-536 38 89.Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige men främst i Stockholm och Uppsala.
Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Som konsult får du möjlighet att prova olika arbetsplatser och hitta din drömarbetsplats. Samtidigt får våra kunder chansen att lära känna framtida medarbetare. Ett win-win koncept för alla parter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precator Pedagogerna AB
(org.nr 556784-8980) Kontakt
Tilda Olin Svensson info@precator.se Jobbnummer
9749776