Barnskötare sökes till ett hållbart lärande
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2026-07-30
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Lite om oss
Förskolan Gläntan ligger i direkt närhet till stora naturområden i Sätra med anslutning till Mälaren.
Vår målsättning är att få trygga, nyfikna, kreativa och initiativrika barn, som genom leken känner glädje i att lära och undersöka tillsammans med andra.
Vår förskola jobbar med lärande för en hållbar utveckling och undervisar utifrån läroplanen med inspiration från pedagogiken Reggio Emilia sedan 1994 med samma ledning, och ägare (Moa Gehlin) vilket borgar för hög kvalité samt en strukturerad och trygg förskola som följer tidens utveckling inom förskolans värld.
Enligt Moa Gehlin är en viktig del i framgången för Förskolan Gläntans personalens medvetna förhållningssätt gentemot barn och hållbart lärande. Målet är en förskola med medforskande, aktiva pedagoger som uppmuntrar och inspirerar barnen att ställa produktiva frågor.
Oavsett vilket prioriterat mål som förskolan arbetar utifrån, är grunden för arbetet att barnen ska få lära sig genom att upptäcka och experimentera i unika miljöer.
Vårt arbetslag består av glada pigga kreativa personer varav sex förskollärare, och en ateljerista samt fem barnskötare.
Förskolan Gläntan är en mötesplats med tre avdelningar för barn mellan 1-6 år. Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är heltid . Det dagliga arbetet består av att vara med i det pedagogiska arbetet och vara med på förskolans aktiviteter.
Vi ser att du är med och bygger upp och utvecklar lärmiljöer med egna idéer som inspirerar och lockar till utforskande och lek där barnen alltid står i centrum.
Hos oss möter du engagerade och kompetenta kollegor och får tillgång till digitala verktyg, samt ständig kompetens utbildning och en tydlig organisation.
En bättre chef och ledare kan du inte få, om du vill utvecklas i din roll som barnskötare. Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete med barn
Det är meriterande om du är utexaminerad barnskötare, alternativt har påbörjat studier inom området.
Att du har förmågan att se möjligheter och tycker om utmaningar
Att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett måste
Att barns fokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen
Att du i din yrkesroll engagerad, professionell och initiativtagande
Att du en ansvarstagande och strukturerad person, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
Att du är tydlig och har ett lösningsinriktat arbetssätt
Att du har förmåga att skapa engagemang och sprida arbetsglädje runt dig
Vi ser gärna manliga barnskötare då vi vill ha en blandad grupp med manliga och kvinnliga barnskötare
Vi erbjuder vi dig
Planeringstid
Arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Fortlöpande konferenser med teambuilding för att säkerställa vår synergi i vårt arbetslag
En helt unik arbetsplats, där du får möjligheten att utvecklas både som person och pedagog
Sist men inte minst, kompetenta och professionella kollegor och en ledning som alltid är på plats
Du är varmt välkommen med din ansökan. vilket vi besvarar fortlöpande.
Med Vänliga Hälsningar
Magnus Danielsson/Moa Gehlin Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: jobb@forskolan-glantan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Gläntan AB
(org.nr 556599-6187)
Frösätrabacken 7 C (visa karta
)
127 36 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Förskolan Gläntan AB ® Jobbnummer
10016467