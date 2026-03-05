Barnskötare, Skeppet och Trönningenäs förskolor
2026-03-05
Trönningenäs och Skeppets förskolor ligger norr om Varberg. De ingår i Skolområde Nordväst. På våra förskolor har vi en inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling.
Du är en nyfiken, positiv och flexibel barnskötare som vill arbeta i vår pool och ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Du behöver ha god förmåga att skapa relationer och anpassa dig till olika barngrupper och olika arbetssätt.
Tjänsten ligger under Bilaga D som innebär att du har ett flexibelt schema och behöver vara beredd på att ändra dina schematider efter behov. Välkommen att bli en del i vårt team.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Körkort och tillgång till bil behövs då kollektivtrafiken är begränsad i området.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Personalpoolsavtal (bilaga D) tillämpas och inställelsetiden är 30 min.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Rektor
Inger Svensson 0766-10 75 61 Jobbnummer
