Barnskötare, pooltjänst på Vidhöge och Ramstorps Förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2025-09-29
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Vidhöge förskola ligger centralt belägen i Veddige. Vi har fina lokaler, en utmanande rolig förskolegård och nära till bl.a. bibliotek, naturen och diverse utflyktsmål. Vidhöge förskola har plats till 120 härliga barn och vi har organiserat oss i 3 hemvister med plats till ca 40 barn varje hemvist. Varje hemvist är sedan uppdelad i olika avdelningar.
Ramstorps förskola, också i Veddige, är en mysig, mindre förskola med två avdelningar och en härlig utegård. Nära till naturen, biblioteket och andra spännande utflyktsmål.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer att innebära att du är en del av de två förskolornas vikariepol. Att arbeta i polen betyder att man täcker upp när det saknas ordinarie personal på avdelningarna. Att vara i polen innebär att man behöver vara flexibel och därför också beredd på att bygga relationer med stora och små människor på olika avdelningar. Tiderna varierar och du behöver ibland kunna vara ganska snabbt på plats. Det kan också bli så att man är på samma avdelning en lite längre tid för att sedan byta till en annan.
Det är bra om man har tillgång till körkort och bil eller bor i området.
Du kommer att arbeta enligt Bilaga D och det innebär att du har en tjänst som är minst på den tjänst du är anställd på men utan fasta tider. Du får bokningar av oss via sms. Var 16e vecka görs en avstämning och all tid du gör utöver den procent som du är anställd på betalas ut i lön.Kvalifikationer
På vår förskola vill vi vara med och utveckla barnen till glada och trygga personer som utvecklas och nyfiket möter sin omgivning.
Du behöver därför vara flexibel och kunna anpassa dig efter de olika gruppernas förutsättningar. Du ska ha ett förhållningssätt där du är nyfiken och ser på barnen med förståelse, du ska vara genuint närvarande med barnen och vara lyhörd för det de förmedlar. Du ska kunna ta ansvar för de uppgifter som vi behöver din hjälp med.
Vi söker en flexibel person som vill vara med oss på vår förskola och ge barnen de bästa förutsättningarna för att utvecklas till glada och trygga personer. Är du en av dem?
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280275". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Rosmarie Lönnqvist Petersson 0701-488306 Jobbnummer
9529959