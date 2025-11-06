Barnskötare/personlig assistent till Vitsippans förskola
Älmhults kommun, Förskolan / Barnskötarjobb / Älmhult Visa alla barnskötarjobb i Älmhult
2025-11-06
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Förskolan i Älmhult
, Växjö
eller i hela Sverige
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
I Älmhults kommun finns femton kommunala förskolor och en öppen förskola. Varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för våra förskolors verksamhet.
Vitsippans förskola har vi sju avdelningar: Myran, Loppan, Trollsländan, Gräshoppan, Humlan, Fjärilen och Nyckelpigan. Avdelningen Nyckelpigan är i före detta uteförskolan Arnebos lokal i Haganäsparken som nu tillhör Vitsippan.
På Vitsippans förskola arbetar vi med leken i centrum för ett aktivt lärande. Vår förskola är en plats där barn tillsammans med andra skapar kunskap och mening. Därför erbjuder vi en miljö där barnen ska få utforska med alla sina sinnen och på många olika sätt.
Du ska känna till och arbeta utefter vår läroplan och FN:s barnkonvention men också känna till arbetet "Kronobarnsmodellen"" som Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer kring. Detta för att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och erfaren barnskötare/personlig assistent som kan ge stöd och omvårdnad till barnets individuella behov, samt kan skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö. Du utför vardagsnära, planerade insatser och aktiviteter tillsammans med barnet. Du har även har god samarbetsförmåga och är van att arbeta tillsammans i ett arbetslag mot gemensamma mål.
Barnets behov ska vara i centrum, få utveckla sina förmågor och inkluderas med andra barn. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med barnets nätverk och övrig personal.Kvalifikationer
Det är önskvärt att du har utbildning inom Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot funktionsvariationer. Meriterande är kunskap/erfarenhet av intellektuell funktionsvariation samt kunskap om alternativ kommunikation.
Det gäller att du som person är lösningsfokuserad och kan arbeta självständigt. Du är ansvarstagande, pålitlig och duktig på att skapa goda relationer, samtidigt som du stöttar barnet så att hen får en bra vardag.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288252/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Förskolan Kontakt
Rektor förskola
Monica Malm monica.malm@almhult.se 0476-55 443 Jobbnummer
9591568