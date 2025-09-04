Barnskötare på Raoul Wallenbergförskolan i Bromma - vikariat
2025-09-04
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergförskolan Bromma ligger i Beckomberga, med närhet tillskog, natur och parker,som vi gärna besöker för att utforska vår närmiljö tillsammans med barnen. På vår förskola har vi fem avdelningar, indelade till viss del efter ålder. För oss är det viktigt att gebarnen möjlighet att upptäcka och lära tillsammans, genom bland annat olika skapande uttrycksformer och naturupplevelser. Vi arbetar språkutvecklandegenom sång, dans och drama. För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.
Uppdragetsom barnskötare innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat i enlighet med förskolans styrdokument ochRaoul Wallenbergskolornas värdegrund, vision och ledord.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
• Är utbildad barnskötare.
• Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
• Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
• Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har ett stort engagemang och med förmåga till både lyhördhet och flexibilitet.
• Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
• Kan arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i din yrkesroll.
• Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag. Du deltar i arbetslagets reflektion varje vecka och du förväntas ha insikt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• Friskvårdsbidrag
• Fyra planerings/utvärderingsdagar per år
• Fria, pedagogiska luncher
• Arbetskläder
• En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som barnskötare är ett vikariat till och med december 2026. Tillträde snarast.
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Senast den 21/9 2025 vill vi ha din ansökan. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Sista ansökningsdag är den 21/9 2025.
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
