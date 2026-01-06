Barnskötare på 80% till Montessoriförskola
Prästkragen Ek.för. / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2026-01-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prästkragen Ek.för. i Göteborg
Prästkragens montessoriförskola är ett föräldrakooperativ som funnits i Kålltorp i mer än 30 år. Närheten till naturen och staden skapar goda förutsättningar för utflykter och för att ta del av Göteborgs kulturella utbud. Att förskolan drivs som ett föräldrakooperativ innebär att personalen har det pedagogiska ansvaret för förskolan och att engagerade föräldrar sköter de praktiska och administrativa uppgifterna utanför den dagliga verksamheten. Förskolan har plats för 40 barn och är indelad i tre avdelningar; Nyckelpigan, Fjärilen och Humlan. För oss är både barnens och personalens trivsel viktigt vilket innebär att vi strävar efter hög personaltäthet och små barngrupper.
Vi är en Montessoriförskola som arbetar efter Maria Montessoris pedagogik ochfilosofi. Varje individ är unik och vårt mål är att varje barn ska få utvecklas i sin egen takt, i en stimulerande och förberedd miljö. Vår verksamhet präglas av en lugn atmosfär, värme, respekt och engagemang, där vi tillsammans skapar en plats för lärande för både barn och vuxna.
Vem är du?
Vi söker nu en barnskötare på 80% som med ett stort engagemang för våra yngsta medmänniskor vill vara med att utveckla vår förskola tillsammans med oss. Anställningen är ett visstidskontrakt fram till sommaren.
Du har en positiv inställning och god samarbetsförmåga. Vi söker dig som tillsammans med våra övriga kollegor vill göra Prästkragens Montessoriförskola ännu bättre.
Tidigare erfarenhet av arbete inom förskola är ett krav. Montessorierfarenhet är meriterande.
Vi erbjuder:
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att vara med och påverka.
Vi erbjuder dig ett arbete i en liten barngrupp tillsammans med trevliga, engagerade medarbetare.
Vi erbjuder fria pedagogiska måltider, arbetskläder vid utevistelse och bra arbetstider.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att du passar in i teamet.
Tillträde: Enligt överenskommelse men snarast möjligt.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Visstidsanställning fram till sommaren.
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tillsättandet av tjänsten kan därför komma att ske innan ansökningstiden har gått ut.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka ditt CV och personliga brev tillpersonalansvarig@prastkragen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Mail
E-post: personalansvarig@prastkragen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prästkragen Ek.För.
, https://www.prastkragen.se/ Arbetsplats
Prästkragen Ek.för. Jobbnummer
9670152