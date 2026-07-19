Barnskötare och lärare i fritidshem som timvikarier till Slestadsskolan
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2026-07-19
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Vi söker barnskötare och lärare i fritidshem för timvikariat. Hos oss blir du en del av en kreativ och dynamisk miljö där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för lärande. Som timvikarie hoppar du in vid ordinarie personals frånvaro. Du arbetar då som resurs i klasser eller på fritidshemmet, där du stöttar antingen en hel grupp eller enskilda elever utifrån dagens behov.
Som timvikarie blir du en viktig tillgång i vårt team och verkar för att ge eleverna en trygg och strukturerad skoldag. Med ett tydligt ledarskap bidrar du till studiero och stöttar eleverna i deras arbete utifrån befintliga planeringar. Eftersom skola och fritidshem samverkar följer du ofta eleverna under hela dagen i nära samarbete med kollegorna på plats. Du anpassar ditt bemötande efter den grupp du möter och använder digitala verktyg som ett naturligt inslag i vardagen.
Som timvikarie är du en prestigelös lagspelare som trivs med att samarbeta och lära av andra. Du är lyhörd för dina kollegors erfarenheter och stämmer gärna av under dagen för att ge eleverna bästa möjliga stöd. Genom att kommunicera och reflektera tillsammans med ditt team bidrar du till en smidig vardag och en positiv stämning i arbetslaget.
Din arbetsplats
Välkommen till oss på Slestadsskolan! Vi är en F-6 skola med cirka 320 elever och 60 medarbetare som är belägen i stadsdelen Lambohov i Linköping. Det finns även en kommungemensam resursskola med inriktning autism åk 1-6 med ett eget fritidshem. På skolan finns 4 fritidshem. Skolan ligger i anslutning till fina omgivningar med stor skolgård samt tillgång till Lambohovs stadsdelslekplats. Vi arbetar aktivt med elevernas trygghet och trivsel i skolan och på fritidshemmet. Tydligt ledarskap, samarbete och en positiv elevsyn är ledord för oss.
Du som söker
För att du ska kunna arbeta som vikarie hos oss behöver du vara minst 18 år och ha en gymnasieexamen. Vi söker i första hand dig med relevant utbildning som barnskötare eller lärare i fritidshem, eller dig som har pågående studier till barnskötare eller lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har arbetat på förskola, skola och/eller på fritids eller har erfarenhet av annat arbete med barn/unga.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
För att trivas och lyckas i rollen som vikarie på vårt fritidshem söker vi dig som har dessa kompetenser:
Ledarskap: Du är en trygg vuxen som naturligt tar ansvar och leder barngrupper i både styrda aktiviteter och fri lek. Du skapar engagemang och delaktighet. Du har förmågan att skapa struktur, sätta tydliga gränser och behålla lugnet även när tempot är högt. Du är en god förebild.
Samarbetsförmåga: Eftersom du hoppar in där det behövs är din samarbetsförmåga avgörande. Du har lätt för att anpassa dig. Du lyssnar på ordinarie personals instruktioner och bidrar prestigelöst till att lagarbetet i arbetslaget fungerar smidigt. Du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Relationsskapande: Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har en stark relationsskapande förmåga och är skicklig på att snabbt bygga förtroende. Du får barnen att känna sig sedda och trygga, och du möter både kollegor och vårdnadshavare på ett öppet och välkomnande sätt.
Kvalitetsmedveten: Du är kvalitetsmedveten och tar ditt uppdrag på allvar. Det innebär att du är noggrann med att följa fritidshemmets rutiner, säkerhetsregler och pedagogiska riktlinjer så att verksamheten alltid håller en hög och säker nivå.
Pedagogisk insikt: Du har en god pedagogisk insikt och förstår hur barn lär och utvecklas genom lek och skapande. Du kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter barnens olika åldrar och behov, och du hjälper dem att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
För den här tjänsten kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret/misstankeregistret inför anställning.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Timvikarie
Sysselsättningsgrad: Vid behov
Antal lediga befattningar: 4
Ref. nr: 17600
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
10006152