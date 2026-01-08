Barnskötare med specialistkompetens till Kungsholmens grundskola
Arbetsplatsbeskrivning
Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1100 elever.
Kungsholmens grundskola omfattar grundskola, anpassad grundskola (AG), fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6, 7-9 och anpassad grundskola. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.
För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Vi beskriver våra främjande och förebyggande insatser och rutiner mer konkret i planen mot kränkande behandling och i vår elevhälsoplan.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en barnskötare med specialistkompetens till Kungsholmens anpassade grundskola. Som barnskötare med specialistkompetens bidrar du till att vardagen på skolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på elevernas förutsättningar och behov.
Du ska tillsammans med teamet planera för elevernas aktiviteter både före och efter skoltid. Du behöver beakta elevernas behov och förutsättningar i din planering samt följa och dokumentera deras sociala progression.
Du samverkar med klasslärare, barnskötare och lärare i fritidshem under hela skoldagen. Du kommer att planera och utföra aktiviteter, bedriva en anpassad verksamhet utifrån både individers och gruppers behov och förutsättningar samt arbeta aktivt med det goda bemötandet och allas lika värde för att alla ska uppleva att de mår bra när de är i verksamheterna.
Tillsammans med dina kollegor verkar ni för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med specialistkompetens. Du har en dokumenterad pedagogisk utbildning med inriktning på barn med funktionsvariationer och med elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Extra meriterande är om du har arbetat som barnskötare inom anpassad grundskola eller inom LSS.
Att planera, genomföra, utvärdera och följa upp verksamheten med utgångspunkt från mål och riktlinjer är för dig en självklarhet. Du ska bidra till att skapa en meningsfull verksamhet, tillämpa flexibla arbetssätt och anpassa lärmiljön.
Vi förväntar oss att du har hög professionalitet med en stor portion av humor och vana att leda små som stora elevgrupper med specifika behov. Du bidrar till ett utvecklande samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
Du är trygg och har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt beroende på situation. Du uppskattar att jobba mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar av verksamheten och ditt eget yrkesutövande. Du samverkar med elever, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är strukturerad, genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt och målinriktat sätt med fokus på lärande.
Eftersom det i rollen ingår skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation är det ett krav att du uttrycker dig mycket väl både i tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet och din specialistkompetens.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
