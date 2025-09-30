Barnskötare med erfarenhet sökes till Förskolan Lusen
Förskolan Lusen AB / Barnskötarjobb / Sigtuna Visa alla barnskötarjobb i Sigtuna
2025-09-30
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Förskolan Lusen AB i Sigtuna
, Täby
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och erfaren barnskötare som vill vara med och göra skillnad i barns vardag? Nu söker vi på Förskolan Lusen i Valsta en utbildad barnskötare till vår avdelning för barn i åldern 3-4 år.
Förskolan Lusen är en mångkulturell och Reggio Emilia-inspirerad förskola där vi ser varje barn som kompetent och unikt. Vår verksamhet präglas av trygghet, delaktighet och språkutveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare och har erfarenhet av arbete i förskola.
Har ett genuint engagemang för barns utveckling och lärande.
Vill vara delaktig i att utveckla verksamheten och bidra med idéer och reflektioner.
Kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Har ett intresse för språk, bildstöd och pedagogiska lärmiljöer.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med hög delaktighet, där dina tankar och idéer gör skillnad.
Ett mångkulturellt sammanhang där språkutveckling och gemenskap står i centrum.
Möjlighet att påverka och utveckla lärmiljöerna tillsammans med kollegor.
En verksamhet som arbetar i små steg framåt, med tydlig struktur och fokus på kvalitet.
Vill du vara med och forma barns framtid tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: ansokan@lusen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan lusen AB
(org.nr 559018-0526)
Hammargatan 3A (visa karta
)
195 53 MÄRSTA Arbetsplats
Lusen AB, Förskolan Jobbnummer
9533157