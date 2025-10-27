Barnskötare med dokumenterade kunskaper inom diabetes, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Juringe gård förskola / Barnskötarjobb / Huddinge Visa alla barnskötarjobb i Huddinge
2025-10-27
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Juringe gård förskola i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om förskolan Juringe gård
Hos oss på Juringe gårds förskola får du chansen att göra skillnad varje dag. Som barnskötare på Juringe gård blir du en del av en engagerad och varm arbetsgemenskap.
Välkommen att söka dig till oss!Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Vi söker en barnskötare med dokumenterade kunskaper inom diabetes för yngre barn. Som barnskötare hos oss vill du bidra till en trygg och utvecklande miljö för våra barn. Du kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och kollegor i arbetslaget för att planera, genomföra och följa upp verksamheten utifrån förskolans läroplan men ditt huvuduppdrag är att vara resurs till ett yngre barn med diabetes.
• Stötta barnet i alla situationer på förskolan
• Kontrollera att barnets device fungerar och kontrollerar matintag och annat vad uppdraget innebär
• Delta i planering, genomförande och utvärdering av pedagogiska aktiviteter
• Skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen
• Stötta barnen i deras sociala och emotionella utveckling
• Samverka med kollegor, vårdnadshavare och ledning för att främja barnens bästa
• Bidra till ett gott arbetsklimat och skolans/förskolans utvecklingsarbete
• Delta i rutiner som måltider, utevistelse och på- och avklädning
Du rapporterar till förskolechef/rektor och arbetar i nära samarbete med förskollärare, kollegor och vårdnadshavare.
Detta är en tidsbegränsad anställning mellan den 7 januari till 30 juni 2026. Det är en heltidstjänst med tillträde den 7 januari eller enligt överenskommelse.
Om digKvalifikationer
• Barnskötarutbildning
• Dokumenterade kunskaper inom diabetes
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Kännedom om förskolans styrdokument
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i förskola eller skola
• Digital kompetens och vana vid digitala verktyg
Som person har du lätt för att samarbeta, är lyhörd, positiv, självständig och vana att genomföra pedagogisk dokumentation. Du samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Evelina Weckström; evelina.wurtz-weckstrom@huddinge.se
(mailto:evelina.wurtz-weckstrom@huddinge.se
) (https://vismatalentsolutions.se/rekrytering/)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Juringe gård förskola Kontakt
rektor
evelina weckström evelina.wurtz-weckstrom@huddinge.se 0853533193 Jobbnummer
9574672