Barnskötare med diabeteskompetens till Fjällens förskola,
2025-08-21
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta i barngrupp, men främst med ett barn som har diabetes typ 1 och är i behov av särskilt stöd och extra anpassning. Tillsammans utformar ni en pedagogisk verksamhet som är trygg, rolig och lärorik för varje barn, där barnens delaktighet och inflytande är en självklarhet.
Du deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning som barnskötare.
Erfarenhet av att arbeta som barnskötare på förskola.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
God kunskap om diabetes typ 1 och dess hantering.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn med diabetes typ 1 är ett krav.
Det är meriterande om du även har:
God digital kompetens.
Medicinsk utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
