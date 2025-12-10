Barnskötare inom förskola till bemanningsteam på Kungsholmen (vikariat)
2025-12-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Här får du möjlighet att som vikarie möta stadsdelens yngsta stockholmare och stötta upp våra fem förskolor: Leendet, Mariedal, Fröjden, Eden och Lilla Björnen i Hornsbergs förskoleområde på Kungsholmen.
Hos oss varierar din arbetsplats beroende på dagens behov. Varje dag välkomnar vi närmare 400 barn till våra fina förskolor.
Vi erbjuder
Månadsanställning med fasta arbetstider varje dag. Fem unika förskolor att utforska och få erfarenhet ifrån. Arbete på förskolor med närhet till tunnelbana och annan kommunikation i Rålambshovsparken och nära Hornsbergs strand på Kungsholmen.
Din roll
Ditt arbete innebär att du:
Aktivt deltar i barnens vardag och bidrar till att vardagsarbetet med pedagogiska aktiviteter och rutiner fungerar väl. Har ett genuint intresse för att arbeta med barn. Anpassar dig efter de olika förskolorna och gruppernas arbetssätt och behov. Genom ett omsorgsfullt förhållningssätt skapar relation till barnen.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker ska ha:
Tidigare erfarenhet från arbete inom förskola eller liknande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
Barnskötarutbildning är meriterande men inte ett krav.
Goda kunskaper i svenska.
Vi kommer lägga särskild vikt vid följande förmågor och färdigheter:
Som person är du flexibel, lyhörd och har lätt att förstå och följa i nya sammanhang. Du är aktiv och ser vad som behöver göras och tar egna initiativ utifrån detta. Du har ett tydligt barnfokus i allt du gör och ett genuint intresse för uppdraget.
Vi kommer att gå igenom ansökningarna och kalla till intervju löpande så vänta inte med att söka.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utan personligt brev för att kunna fokusera på de kompetenser och erfarenheter som behövs för tjänsten. Du ansöker därför genom att bifoga ditt CV och genom att svara på några urvalsfrågor. Urval görs utifrån dina svar på frågorna och på den information du lämnat i ditt CV. Vi önskar att dina svar på urvalsfrågorna hänger ihop med innehållet i ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hornsbergs förskoleenhet Kontakt
Kristine Rende, biträdande rektor 08-50808324 Jobbnummer
9638194