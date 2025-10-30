Barnskötare, I Ur och Skur Ugglans förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2025-10-30
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
På Ugglans förskola finns det två avdelningar, Granen och Tallen. På avdelningen Granen går våra äldsta barn och på Tallen våra yngsta barn.
Pedagogerna på Ugglans förskola lägger stor vikt vid att vara medupptäckande, medundersökande, medagerande och medupplevande tillsammans med barnen. Läroplanen är ryggraden i allt arbete på förskolan och flätas på ett naturligt sätt samman med Friluftsfrämjandets tankar kring djur och natur.
Är du intresserad av och vill veta mer om I Ur och Skur pedagogiken kan du gå in på Friluftsfrämjandets hemsida www.friluftsfrämjandet.sePubliceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Vi söker en barnskötare till ett vikariat i vår barngrupp på avdelning Tallen. Vi ser gärna att du uppskattar friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser och som vill ge barnen på förskolan livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil.
Vi önskar att:
* Du är öppen för nya perspektiv och vågar utmana dig själv att prova nya arbetsmetoder med verksamhetens mål och barnens bästa som utgångspunkt.
* Du bidrar till det kollegiala lärandet genom att ta aktiv del i diskussioner, samtal och reflektioner utifrån barnens och verksamhetens behov.
* Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra och du tar ansvar för både dina egna och gemensamma arbetsuppgifter och utmaningar.
* Du har en förmåga att motivera och inspirera barnen genom och skapa situationer och lärmiljöer där deras nyfikenhet och lust att lära väcks. Genom att ta tillvara på barnens intressen får du dem att känna att de har inflytande över och delaktighet i sitt eget lärande.
För att trivas i rollen som barnskötare hos oss ser vi gärna att du:
* Är en aktiv person som tycker om att vistas ut i skog och mark större delen av dagen.
* Har kunskap om pedagogisk dokumentation.
* Har ett professionellt sätt att möta barn, föräldrar och kollegor.
* Är en god relationsskapare som ser samarbete som en framgångsfaktorKvalifikationer
Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Intervjuer hålls löpande under annonseringstiden.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Linda Westlund 070-54 88 971 Jobbnummer
9581897