Barnskötare i fritidshem till Nykils skola
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Är du nyfiken på att få vara med att forma framtidens fritidshem i en naturnära skolmiljö? Vi söker dig som vill bygga gemenskap tillsammans i vårt arbetslag om tio kollegor. Här får du chansen att göra verklig skillnad för våra 100 elever på fritidshemmet, där vi arbetar för att se det stora i det lilla och skapa en meningsfull vardag. Välkommen med din ansökan och bli en del av Nykils skola!Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet på Nykils skola är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I den här rollen på fritidshemmet på Nykils skola är det särskilt meriterande om du har erfarenhet att arbeta mot enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande.
Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Fritidshemmet på Nykils skola har öppet mellan klockan 06:00 och 18:00 på vardagar. Tjänsten är på heltid (100 %) och arbetstiderna är förlagda inom detta tidsspann, måndag till fredag. Arbetslaget som du kommer att ingå i på Nykils skola samarbetar med kollegorna på fritidshemmet på Ulrika skola.
Som barnskötare på fritidshemmet på Nykils skola får du chans att göra många olika saker och få elever att växa i sig själva och med varandra. Du har tillgång till bland annat skogen, skolgården och idrottshallen på skolan för att skapa och att leda olika aktiviteter under eftermiddagarna med eleverna. Som barnskötare ser du möjligheterna med olika konstellationer av elevgrupper och att få in aktiviteterna i vardagliga situationerna som till exempel vid mellanmålet.
Din arbetsplats
Nykils skola ligger inne i Nykils samhälle och har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Idag går det cirka 200 elever på skolan. Verksamheten är spridd över flera byggnader och har en stor skolgård med direkt anslutning till skogen. Närheten till fantastisk natur inspirerar till lek, utflykter och utomhuspedagogik. Tillsammans med ungefär 10 kollegor kommer du att vara delaktig i arbetet framåt för att skapa gemensamhetskänsla. Ni kommer ta emot ungefär 100 av eleverna på skolan på fritidshemmet.
Välkommen med din ansökan till oss!
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt. Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta mot enskilda elever i grundskolan.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som barnskötare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och skolans vardag. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för skolan.
Eftersom det inte går att använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till Nykils skola de tiderna som den här tjänsten kräver så ser vi i första hand att du som söker har körkort och tillgång till bil eller på annat sätt kan ta dig till skolan smidigt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-12-18
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17585
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har slutfört en utbildning som barnskötare eller har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vänligen bifoga examensintyg samt slutbetyg, samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 NYKIL, LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Åsa Ribendahl asa.ribendahl@utb.linkoping.se +4613205856 Jobbnummer
10006416