Barnskötare i fritidshem till Nykil skola
Vill du jobba på en liten familjär skola i en tjänst där du både är resurs i klass och jobbar på fritids? Här får du en arbetsmiljö som präglas av samarbete i en verksamhet som har naturen nära. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.
Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande.
Denna tjänst är en tidsbegränsad anställning till och med 2026-01-07. Du kommer att arbeta som resurs i klass under förmiddagen och på fritids under eftermiddagen. Fritidshemmets öppettider är måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.00 och arbetstiderna kan därmed variera beroende på om du har öppning eller stängning av fritidshemmet.
Din arbetsplats
Nykils skola ligger inne i Nykils samhälle och har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, idag går det cirka 200 elever på skolan. Skolan består av flera byggnader och har en stor skolgård med skolskog i anslutning till skolgården. Närheten till fantastisk natur inspirerar till lek, utflykter och utomhuspedagogik. På skolan arbetar vi aktivt för trygghet, studiero och att alla eleverna ska lyckas. Vårt mål är att eleverna ska utvecklas till trygga och självständiga människor som tror på sig själva och ser möjligheter.
Vårt fritidshem ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga. I fritidshemmet arbetar vi med dem mjuka förmågorna och hur man är en bra kompis, just nu arbetar vi med empati. I vårt dagliga arbete gör vi eleverna delaktiga och skapar möjligheter för inflytande i fritidshemmets verksamhet. Vi har ett nära samarbete med skolan för att öka måluppfyllelsen för eleverna samt ge dem en trygg och meningsfull dag.
Fritidshemmet består av avdelningarna Höken och Falken, vilka är fördelade på olika årskurser. På Höken går elever i årskurs F-1 och på Falken går elever i årskurserna 2-6, i denna tjänst kommer du främst att jobba på Falken.
Vi söker nu dig som vill bli en viktig del av vår verksamhet och som tillsammans med kollegor vill driva planering, organisera aktiviteter och ha en viktig ledarroll i fritidshemmet. Välkommen till oss på Nykils skola!
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt. Eftersom möjligheterna till kollektivtrafik är begränsade är det ett krav att du har körkort och tillgång till bil, alternativt annat sätt att ta dig till skolan.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som barnskötare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och skolans vardag. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för skolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-01-07
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15696
Du som har slutfört en utbildning som barnskötare eller har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vänligen bifoga examensintyg samt slutbetyg, samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
