Barnskötare i fritidshem med uppdrag i mottagningskök till Ulrika skola
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2026-07-06
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Söker du en omväxlande roll där du får göra skillnad för eleverna i en naturnära miljö? Ulrika skola söker nu en engagerad barnskötare till en kombinerad tjänst där 60 % av arbetstiden är förlagd till vårt fritidshem och 40 % till skolans mottagningskök. Hos oss på vår lilla skola får du arbeta nära både elever och kollegor för att skapa trygghet och lärmiljöer där alla kan växa. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Arbetet i fritidshemmet kommer vara ungefär 60 % av den totala tiden du arbetar i den här tjänsten på Ulrika skola. Du arbetar även i klass en del av dagen.
I den här tjänsten ingår även arbete i mottagningskök. Arbetet i mottagningskök kommer uppta ungefär 40 % av din tjänst. Den här delen av arbetet innebär att du tar emot färdiglagad mat och förbereder den för servering samt sköter disk och skapar en trevlig miljö för eleverna kring skollunchen.
Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande.
Fritidshemmet på Ulrika skola har öppet mellan klockan 06:00 och 18:00 på vardagar. Tjänsten är på heltid (100 %) och arbetstiderna är förlagda inom detta tidsspann, måndag till fredag. Eftersom Ulrika skola är en liten skola så hjälps vi åt med det mesta, här kan du få möjlighet att lära dig flera olika uppgifter på skolan, det är en roll att växa i. Arbetslaget som du kommer att ingå i på Ulrika skola samarbetar med kollegorna på fritidshemmet på Nykils skola.
Din arbetsplats
Skolan ligger inne i Ulrika samhälle och har verksamhet från förskoleklass till årskurs 3. Ulrika skola är belägen i en miljö med fantastisk natur runt knuten. Eftersom vi är en liten skola med cirka 30 elever så skapas nära relationer och ett nära samarbete mellan elever, kollegor och vårdnadshavare. Skolgården är rymlig och inbjuder till både lek och utomhuspedagogik. Skollokalerna är tekniskt utrustade och våra elever har god tillgång till digitala verktyg. På vår skola arbetar vi aktivt för trygghet, studiero och att alla elever ska lyckas. Vi vill att våra elever ska utvecklas till trygga och självständiga människor som tror på sig själva och ser möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i mottagningskök.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som barnskötare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och skolans vardag. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för skolan.
Eftersom det inte går att använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till Ulrika skola de tiderna som den här tjänsten kräver så ser vi i första hand att du som söker har körkort och tillgång till bil eller på annat sätt kan ta dig till skolan smidigt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-10
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-12-18
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17590
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har slutfört en utbildning som barnskötare eller har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vänligen bifoga examensintyg samt slutbetyg, samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
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581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Linköping linkoping.ost@kommunal.se Jobbnummer
9994302