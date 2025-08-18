Barnskötare i förskoleklass Skälbyskolan Sollentuna, vikariat
2025-08-18
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda oss av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Häggvik-Skälbyskolan är en F-9-skola med ca 600 elever. Skolan har två delar; Skälby åk F-3 som ligger på Skälbyvägen i ett nybyggt skolhus med ca 230 elever och Häggvik åk 4-9. ca 350 elever, som ligger i en klassisk skolbyggnad på Sollentunavägen som vi delar med Sollentuna Musikklasser. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en engagerad barnskötare med utbildning och erfarenhet till ett vikariat för en föräldraledighet. Du har en stor förmåga att möta varje elev på bästa sätt.
Uppdraget
Tillsammans med övriga pedagoger på fritids och lärarna i årskursen ansvarar du för att eleverna får en meningsfull och utvecklande dag, både på fritids och i skolan.
Tillsammans med arbetslaget och enskilt planerar och genomför du aktiviteter på fritidshemmet i enlighet med styrdokumenten både ute och inne. Du är en tydlig ledare, har höga förväntningar på dina elever och har lätt för att skapa goda relationer. Du ser samarbete som en självklarhet för att eleverna ska ha en givande skoldag.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Kvalifikationer
Du är en trygg vuxen med erfarenhet av att arbeta på fritidshem F - 3.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som vill samarbeta och som vill att hela skolan ska vara den bästa skolan. Vi gör det ihop och vi har roligt tillsammans. Du får möjligheten att arbeta i en nybyggd fantastisk skolbyggnad där alla årskurser har sin egen hemvist där eleverna har både skola och fritidshem.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Jobbnummer
9462054