Barnskötare i förskola och skola i Nacka
2025-12-17
Söker du ett givande och flexibelt arbete och vill jobba som pedagog i förskola eller resurs i grundskolan? Då ska du söka som vikarie hos oss på Vikariepoolen!
Om jobbet
Att jobba som vikarie innebär att du ersätter en ordinarie pedagog för en kortare eller längre period. Tillsammans med ordinarie pedagoger är du med och skapar en trygg och stimulerande miljö, deltar i i lek- och lärandeaktiviteter samt stöttar elever i klassrummet och under raster. Som anställd hos oss erbjuds du uppdrag som matchas mot dina val och kompetenser när du har möjlighet att arbeta. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och som finns där om du har frågor eller funderingar inför, under eller efter ett uppdrag
Om dig
Vi söker dig som motiveras av att bidra till barn och ungas möjligheter att lära, utvecklas och känna trygghet. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter i en miljö där varje dag är unik.
Du är utbildad barnskötare eller har kunskap från motsvarande arbete.
Din förmåga att samarbeta och arbeta i team är en viktig nyckel till framgång i arbetet som vikarie, samtidigt som du kan ta eget ansvar och arbeta självständigt med att leda och planera aktiviteter.
Du har tidigare erfarenhet av arbete med barn i pedagogisk verksamhet, och har referenser från tidigare tjänster.
För att arbeta i skola och förskola krävs att man har ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Mer information finns på www.polisen.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TellusAcademy Vikariepoolen AB
(org.nr 556826-1381) Arbetsplats
Vikariepoolen Kontakt
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se Jobbnummer
9648710