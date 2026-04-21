Barnskötare i föräldrakooperativ på deltid (>50%)
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Vi är en liten familjär föräldrakooperativ förskola i Ektorp, Nacka, med runt 15 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten präglas av samhörighet och nyfikenhet med fokus på barnens språkutveckling, fria lek och skapande. Daglig utevistelse i skog och natur är en självklar del av vår vardag. Vi arbetar i mindre grupper och lägger stor vikt vid trygga relationer mellan barn, pedagoger och våra vårdnadshavare som även engagerar sig i kooperativet.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen att ansöka med CV och personligt brev till vår mailadressDina arbetsuppgifter
Som barnskötare deltar du i den dagliga pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Arbete med barns språkutveckling.
Att leda mindre barngrupper med fokus på varje barns behov.
Bidra till en trygg, stimulerande och inkluderande miljö för de enskilda barnen.
Planering och uppföljning av den pedagogiska verksamheten.
Vem söker vi
Vi söker dig som är ansvarstagande, kan arbeta självständigt och är bekväm med utevistelse i naturen. Du ska vara förtrogen med förskolans läroplan.
Om anställningen
Arbetstidsomfattning: minst 50 %, med goda möjligheter till utökad arbetstid i verksamheten.
Lönespann: 150-168 kr/timme (motsvarande ca 24.000-27.000 i heltidsmått), baserat på erfarenhet och utbildningsnivå i enlighet med kollektivavtalKvalifikationer
Språk: Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av arbete med små barn (1-5 år)
Meriterande
Barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning
Möjlighet att arbeta utökad tid (mer än 50%) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
Maila CV och personligt brev, eller ring vår verksamhetstelefon på 079 069 25 35
E-post: lekis.rekrytering@outlook.com Arbetsgivare Föräldrakooperativet Lekis För Fröna Ek. För.
, https://lekisforfrona.se/
Edinsvägen 4 (visa karta
)
131 45 NACKA Arbetsplats
Lekis För Fröna Ek För, Föräldrakooperativet Kontakt
Om du vill veta mer om tjänsten
Lekis för Fröna Verksamhetstelefon 079 069 25 35 Jobbnummer
9866680