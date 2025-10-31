Barnskötare/förskollärare till mindre förskola
Ideella fören Kvarsebo skola med firma Kvarsebo / Förskollärarjobb / Norrköping Visa alla förskollärarjobb i Norrköping
2025-10-31
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Kvarsebo skola med firma Kvarsebo i Norrköping
Kvarsebo skola och förskola - Den lilla skolan med det stora hjärtat, söker pedagog till förskolan. Vill du bli en del i vårt fantastiska team?
Information om uppdraget
Vi är en liten förskola, med endast en åldersblandad barngrupp, på för närvarande 15 barn. Gruppen delas ofta under dagen i mindre grupper för att kunna anpassa undervisningen efter barnens intressen och behov. Vår rektor har ansvar för både skola och förskola och vi har ett nära samarbete med både skolan och fritidshemmet, vilket innebär att hos oss får vi fortsätta vara en del av barnens liv, även efter att de lämnat förskolans verksamhet. Barnen får även en trygg och smidig övergång till förskoleklass.
Närheten till naturen, med både skogen och Bråviken inom gångavstånd, uppskattas av både barn och pedagoger. Vi har även ett gott samarbete till de olika föreningarna som finns i byn, alla vill verkligen hjälpa till. Vi har även väldigt engagerade vårdnadshavare och har ett fint samarbete med dem i både stort och smått.
Detta söker vi
Vi ser gärna att du har utbildning- och/eller erfarenhet från förskola och/eller skola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att passa i rollen som pedagog i verksamheten ska du ha ett intresse för det pedagogiska arbetet samt vara flexibel då vi samarbetar mycket med skolan. Du ska vara nyfiken och drivande. Som person bör du ha god samarbetsförmåga samt en rak och tydlig kommunikation. B-körkort och tillgång till bil är ett måste om man inte bor inom gång eller cykelavstånd.
Beskrivning av företaget
Kvarsebo skola och förskola är en fristående enhet som bedrivs av Ideella föreningen Kvarsebo skola sedan 2004 då verksamheten togs över från Norrköpings kommun. 2010 tog föreningen även över förskolans verksamhet. Föreningens styrelse är arbetsgivare för skolans personal och sätter upp riktlinjer för verksamheten. Vår pedagogiska inriktning är allmän, och vi vill erbjuda en kvalitativ utbildning som präglas av småskalighet och studiero. Ekonomin grundar sig främst på de kommunala friskolebidragen.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning i 6 månader. Din huvudsakliga tjänstgöring kommer att vara på förskolan, men arbete på skola/fritidshem kan också förekomma.
Omfattning 80-100 %, utifrån önskemål.
Tillträde från den 7 januari eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-31Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, personligt brev och cv till rektor.kvarsebo@gmail.com
så snart som möjligt. Vänta inte med att höra av dig. Vi genomför intervjuer fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: rektor.kvarsebo@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Kvarsebo skola med firma Kvarsebo
Kvarsebovägen 108 (visa karta
)
618 93 KOLMÅRDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kvarseboskolan Jobbnummer
9582538