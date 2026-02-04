Barnskötare/förskollärare till Askersunds kommuns förskolor
2026-02-04
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola. Vår vision är att Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som förskollärare eller barnskötare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som pedagog i förskolan ansvara du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du tar också vara på både spontan och styrd lek för att bedriva undervisning. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål.
Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer.
Vi söker dig som:
• är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
• är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras frågor och funderingar så att de får en tilltro till sin egen och andras förmåga.
• har god samarbetsförmåga med stora och små.
• lägger stor vikt vid att utveckla goda, tillitsfulla relationer med barn och föräldrar.
• ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne.
• professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
• organiserar och strukturerar verksamheten så att den gagnar barnens trygghet och utveckling samt personalens arbetsmiljö.
Vi förväntar oss att du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans i arbetslag samt att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.
Dessa tjänster är vikariat vid föräldraledighet, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller barnskötare och har stor erfarenhet av arbete i förskolan eller liknande verksamhet. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
Observera att intervju och tillsättning sker löpande under annonseringstiden. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
